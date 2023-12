https://sputniknews.lat/20231227/amlo-se-burla-de-javier-milei-por-cobrar-a-los-argentinos-que-protestan-en-las-calles-1146923911.html

AMLO se burla de Javier Milei por cobrar a los argentinos que protestan en las calles

AMLO se burla de Javier Milei por cobrar a los argentinos que protestan en las calles

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se burló de su homólogo argentino, Javier Milei, por cobrar a sus conciudadanos que se manifiestan en las... 27.12.2023, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano aseveró que en el país que él encabeza no existe la censura. "Somos libres. Eso es lo bueno, que aquí no es como en Argentina, que van a movilizarse, van a protestar y tienen que pagar. Aquí no, aquí es gratis", ironizó durante su cotidiana conferencia de prensa matutina.El 20 de diciembre, cientos de personas se manifestaron en Argentina contra las medidas económicas anunciadas por Milei. Solo dos días después, el Ministerio de Seguridad argentino dio a conocer que cobraría el costo del operativo realizado en las protestas a quienes participaron en las mismas.Mediante un texto publicado por la dependencia argentina, se destacó una estimación aproximada de 60 millones de pesos argentinos (alrededor de 75.550 dólares) gastados en el despliegue de seguridad, contando el consumo de combustible y el promedio de horas ejercido por el personal.La crítica de López Obrador contra su par argentino no es la primera. Anteriormente, lo señaló por sus polémicos comentarios acerca de la izquierda latinoamericana y sus simpatizantes. También lo ha increpado por sus ideas neoliberales y por sus opiniones contra el papa Francisco, a quien el mandatario ha llegado a llamar "el representante del maligno en la Tierra". Por todo ello, el jefe de Estado mexicano ha calificado a Milei como un "facho ultraconservador".Sin embargo, tras el triunfo de Milei en las elecciones presidenciales del 19 de noviembre, López Obrador consideró que el pueblo argentino se metió un "autogol" al respaldar al líder de La Libertad Avanza y, unos días después, deseó suerte a la nación sudamericana ante los lineamientos neoliberales que su nuevo gobernante ha comenzado a aplicar.En este tiempo, Milei ha calificado al jefe de Estado mexicano como "patético y repugnante".

