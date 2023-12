España ve la misión militar europea Atalanta inadecuada para proteger el mar Rojo

"Consideramos que Atalanta no tiene las características ni es de la naturaleza de la operación que se exige para el mar Rojo. En Atalanta lo que estamos haciendo es luchar contra un fenómeno particular de la piratería y en el mar Rojo la situación es completamente distinta, el riesgo es diferente y evidentemente la naturaleza del desafío es distinta. No tiene nada que ver una operación con otra", declaró Sánchez ante la prensa.