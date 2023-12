https://sputniknews.lat/20231227/exministro-argentino-duro-contra-milei-quiere-un-capitalismo-sin-consumidores-1146947652.html

Exministro argentino, duro contra Milei: "Quiere un capitalismo sin consumidores"

En respuesta al masivo decreto de necesidad y urgencia (DNU) del nuevo Gobierno de Javier Milei, sindicatos nucleados dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT) marcharon junto a movimientos sociales.Su reclamo radica principalmente en la fuerte desregulación de los actores económicos y la pérdida de derechos laborales de los trabajadores, aunque también mencionan que la medida es inconstitucional por adjudicarse atribuciones del Congreso."Si quiere puede llamar a un plebiscito, pero no es vinculante y tendrá que pasar sí o sí por el Congreso", agregó.Además, criticó la dirección del Gobierno. "La historia de Argentina es el intento de no dejar afuera a dos tercios de la sociedad. Es lo que la diferenció de Latinoamérica. Pero ese es el intento de Milei. Quiere hacer un capitalismo sin consumidores".Milei nombró un nuevo embajador en PekínLejos de romper relaciones con China, el nuevo Gobierno designó al diplomático de carrera Marcelo Suárez Salvia al mando de la dependencia argentina en ese país, aunque aún no hay certeza sobre el futuro del vínculo bilateral, que ha tenido un comienzo errático."Es un momento de incertidumbre. El alineamiento internacional de Milei no se condice con las expectativas que tenía China, pero las relaciones están más ordenadas. Ellos apuntan a un acercamiento a Occidente que al país mucho no le dio", dijo a Cara o Ceca Nestor Restivo, periodista especializado en China y fundador del sitio Dang Dai.Por otro lado, habló del estado de salud de la economía china. "Es el país que más crece y, si bien tiene algunos problemas como la burbuja inmobiliaria, se exageran en Occidente. Tiene un ritmo más pausado de desarrollo, pero sigue siendo un mercado importantísimo".

