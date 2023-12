https://sputniknews.lat/20231227/menos-sanciones-mas-hidrocarburos-venezuela-preve-crecimiento-economico-en-2024-1146927506.html

Menos sanciones, más hidrocarburos: Venezuela prevé crecimiento económico en 2024

Diversas instituciones económicas y financieras prevén un crecimiento económico exponencial para Venezuela en sus proyecciones para el 2024.

La economía venezolana crecerá en 2024 por encima de la media regional, de acuerdo a estimaciones de distintos organismos e instituciones, sobre la base del paulatino levantamiento de sanciones estadounidenses que afectan al país sudamericano.Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto Interno Bruto (PIB) venezolano crecerá un 4,5% en 2024. Mientras que para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la república bolivariana experimentará una variación anual de su PIB en el orden del 2,7%.Por su parte, instituciones independientes, como la venezolana Ecoanalítica, proyectan que el crecimiento económico para Venezuela será del 9,9% en 2024, bajo el supuesto cese total de las restricciones comerciales impuestas por Washington."Es muy probable que tengamos un crecimiento. No me aventuro a decir en qué proporción, pero todo indica que así pudiera ser", indicó Valdez en conversación con Sputnik.De acuerdo con el experto, el inicio del paulatino retiro de sanciones económicas sobre el país sudamericano desde octubre de 2023 "supone que vamos a poder exportar más hidrocarburos en términos generales".A la vez, "tanto la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e incluso la Agencia Mundial de Energía, prevén también un crecimiento en la demanda mundial de petróleo", apuntó Valdez.A ello se suma el contrato firmado con Trinidad y Tobago para la explotación conjunta de gas en aguas del mar Caribe. Con este acuerdo, Venezuela podrá producir y exportar el recurso a partir de 2024.El crecimiento venezolano se erige sobre la concatenación de toda la economía en función de los hidrocarburos, sostuvo el analista. Al ser un país básicamente importador, "para producir lo que se produce en Venezuela, se requiere muchos insumos, materias primas, en fin, muchas cosas importadas. Eso hace que prácticamente toda la economía gire en torno a la eficiencia de la obtención de recursos a través de la venta de hidrocarburos", explicó.La flexibilización de las agresiones por parte de Washington "hace que la triangulación a la que nos obligaron a los comerciantes y productores venezolanos a irse por esa vía, también se flexibilice", distinguió.No obstante, el especialista sostiene que Caracas viene experimentando durante años "la caída insoslayable" de la demanda y el consumo interno, por ende, del poder adquisitivo de su población, lo que indudablemente "afecta a la medición del PIB".De acuerdo a Valdez, el PIB como instrumento de medición del desempeño económico "no es algo fiable", acusó. "Soy de los que creen que para medir cualquier país del mundo, debemos hacerlo a través del índice de Gini, que es el que mide la desigualdad".En este sentido, el Gobierno de Venezuela indicó que destinará el 77,4% del presupuesto nacional en 2024 a la inversión social, para que "allá donde están los más vulnerables (…) podamos direccionar nuestros recursos", dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez.Así lo aseguró la vicemandataria el 13 de diciembre ante el Parlamento, al presentar el proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2024. Rodríguez reiteró además el llamado a que se levanten completamente las sanciones, "porque es un derecho sagrado de Venezuela a la felicidad social, al desarrollo, al futuro".El 18 de octubre, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la exención por un plazo de seis meses de sanciones vinculadas a las industrias del petróleo, gas y oro del país caribeño.Esta resolución se dio tras los acuerdos sobre garantías electorales y derechos políticos que firmaron el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, denominada Plataforma Unitaria, el 17 de octubre en Barbados.Un mes más tarde, Maduro reclamó a EEUU que levantara "de manera permanente y definitiva" todas las sanciones económicas impuestas, con el propósito de iniciar "una nueva era" de relaciones bilaterales.Desde 2014, pesan sobre Caracas más de 900 sanciones que ahogan la economía del país sudamericano.

