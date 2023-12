https://sputniknews.lat/20231228/amlo-critica-a-milei-por-buscar-la-privatizacion-de-aerolineas-argentinas-1146976161.html

AMLO critica a Milei por buscar la privatización de Aerolíneas Argentinas

AMLO critica a Milei por buscar la privatización de Aerolíneas Argentinas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a su homólogo, Javier Milei, por buscar la privatización de diversas empresas, entre ellas... 28.12.2023, Sputnik Mundo

López Obrador retomó un comentario que realizó el periodista mexicano Sergio Sarmiento, quien en un texto publicado por el diario Reforma el 27 de diciembre, hizo énfasis en las dificultades de la aeronáutica civil nacional, esto tomando como ejemplo el regreso de las operaciones de Mexicana de Aviación, que fue reinaugurada esta semana tras más de una década en tierra.López Obrador agregó que, para el presidente argentino, el Estado no debe existir o solamente debe estar para rescatar a las instituciones financieras en quiebra, subsidiar a los más acaudalados o condonar impuestos a las clases con mayor poder adquisitivo."Milei no está de acuerdo con que el Estado cumpla con su función social de garantizar el derecho del pueblo al trabajo, a la salud, a la educación. Somos distintos, pero nosotros no engañamos. Esto lo dijimos durante años y la gente votó por este cambio. Da la casualidad también que la gente está contenta, que nos está apoyando, que traemos 70% de aceptación y, en algunos lugares, es más alto el porcentaje", puntualizó.En esta semana, el mandatario mexicano también se burló de Milei por cobrar a los argentinos por manifestarse en las calles."Somos libres. Eso es lo bueno, que aquí no es como en Argentina, que van a movilizarse, van a protestar y tienen que pagar. Aquí no, aquí es gratis", ironizó durante su cotidiana conferencia de prensa matutina.Anteriormente, López Obrador señaló a su homólogo argentino por sus polémicos comentarios acerca de la izquierda latinoamericana y sus simpatizantes. También lo ha increpado por sus ideas neoliberales y por sus opiniones contra el papa Francisco, a quien el mandatario ha llegado a llamar "el representante del maligno en la Tierra". Por todo ello, el jefe de Estado mexicano ha calificado a Milei como un "facho ultraconservador".Sin embargo, tras el triunfo de Milei en las elecciones presidenciales del 19 de noviembre, López Obrador consideró que el pueblo argentino se metió un "autogol" al respaldar al líder de La Libertad Avanza y, unos días después, deseó suerte a la nación sudamericana ante los lineamientos neoliberales que su nuevo gobernante ha comenzado a aplicar.En este tiempo, Milei ha calificado al jefe de Estado mexicano como "patético y repugnante".

