¿Cómo pueden afectar a Bolivia las medidas económicas del presidente Javier Milei?

¿Cómo pueden afectar a Bolivia las medidas económicas del presidente Javier Milei?

2023-12-28T04:31+0000

2023-12-28T04:31+0000

2023-12-29T03:04+0000

El presidente boliviano, Luis Arce, luego de la asunción de Milei, a la cual no asistió, manifestó que las medidas del mandatario argentino "pueden afectar a Chile, Paraguay, Uruguay, y por supuesto nosotros no vamos a estar exentos, somos países vecinos. Hay que estar atentos a lo que pueda estar ocurriendo para tomar cualquier medida necesaria para defendernos, para defender nuestra economía".¿En qué tenor pueden afectar a la nación andina las determinaciones que tome el ejecutivo argentino? Un análisis del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) detectó tres posibles consecuencias de las medidas anunciadas por Milei.El parlamentario Adolfo Mendoza, del Parlamento del Mercosur (Parlasur), dijo a Sputnik: "Bolivia ha generado un conjunto de iniciativas en el campo de la energía que benefician al norte argentino. Probablemente, la política de privatización de Milei puede afectar a estas poblaciones", que dejarían de recibir gas boliviano."Lo mismo sucede con el emprendimiento de Vaca Muerta, un gran reservorio de gas donde Bolivia tenía la intención de invertir capitales a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia ( YPFB). Esto habrá que ponerlo en el contexto específico del sentido de la privatización que genere Milei sobre los recursos naturales. Por tanto, habrá que esperar", evaluó el legislador.Argentina es uno de los fundadores del Mercosur (Mercado Común del Sur), el bloque sudamericano al cual Bolivia ingresó finalmente días atrás. A pesar de que Milei, antes de asumir, se manifestó en contra de la existencia de este espacio, según Mendoza, no se podría deshacer tan fácil de él, ya que lo atan compromisos asumidos por Estados, no solamente gobiernos."Hay un componente del comercio, más allá del Mercosur, que puede complicar a Argentina más que a Bolivia. El hecho de que se hayan elevado los precios de varios productos en Argentina implican en realidad una disminución del contrabando de productos hacia Bolivia", advirtió.Fronteras controladasA mediados de diciembre, el portal La Quiaca Al Día mostró el trabajo realizado por excavadoras en el río que marca el límite con Bolivia. Por orden del Gobierno argentino, Gendarmería Nacional cerró varios puntos fronterizos por los cuales se transportaban productos de contrabando. En el mercado legal, varios bienes provenientes de Argentina dejaron de llegar por el aumento de precios.Panaderos de Bolivia optaban por comprar harina argentina, porque era más barata. Ante el aumento de su valor, el Gobierno de Luis Arce anunció que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos disponía de cantidad suficiente para entregar en 2024 a menor precio, con la finalidad de evitar que una eventual suba en el pan se traslade a la población.El economista Christian Aramayo mencionó a Sputnik que ambas naciones tienen relaciones comerciales de larga data. Estas, según el experto, tendrían dos impactos que podrían verse en un "muy corto plazo". "El primero se relaciona con el precio de los bienes que ingresan a Bolivia por contrabando desde Argentina. Acá en Bolivia el mercado informal representa del 85 al 90% de la economía", aclaró.Este impacto se sentirá en las poblaciones y ciudades cercanas a la frontera con Argentina, como los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí y el sur de Santa Cruz de la Sierra, dijo el economista."En segundo lugar, a mediano plazo está la cuestión de la atracción de divisas. Hay una necesidad muy importante tanto de Argentina como de Bolivia de obtener dólares. Somos países que competimos para atraer monedas extranjeras", contextualizó Aramayo."Con estas medidas que Milei está adoptando, y por las señales que brinda al mercado, habrá una atracción muy fuerte para que empresas y flujos de divisas lleguen con fuerza a Argentina. Eso significa que Bolivia va a contrastar como un país menos atractivo, en términos comparativos", evaluó el economista.

