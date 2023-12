https://sputniknews.lat/20231208/bolivia-entra-al-mercosur-para-fortalecer-el-proceso-de-integracion-regional-1146388996.html

Bolivia entra al Mercosur para "fortalecer el proceso de integración regional"

El esperado ingreso de Bolivia como miembro pleno al bloque económico llega en un contexto complejo para la zona marcado por la asunción de Javier Milei como... 08.12.2023, Sputnik Mundo

Con la adhesión como miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur), al Estado Plurinacional le quedan cuatro años para adaptar su legislación interna a lo establecido en el bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.Más allá de los pasos técnicos que faltan dar, la nueva membresía llega en un momento complejo para Sudamérica, sobre todo a partir de la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, quien durante su campaña llamó a "eliminar" esta iniciativa de integración regional.Sputnik consultó a analistas bolivianos, quienes ofrecieron su análisis sobre el ingreso del país al Mercosur, con los desafíos e incertidumbres que se deberán enfrentar al menos por los próximos meses.Para el analista Mario Adett Zamora, "el Mercosur es una alianza entre los países más fuertes de la región, con los cuales Bolivia ya tenía un acuerdo de libre comercio que era mucho más conveniente que ser miembro pleno". El entrevistado se refiere al Acuerdo de Complementación Económica Nº 36, suscrito por los miembros del bloque y La Paz en 1996, con el propósito de establecer una zona de libre comercio entre los firmantes.Zamora se mostró escéptico sobre la cumbre en la cual participó el presidente Luis Arce. "En geopolítica, generalmente no existe hermandad ni ideológica ni de vecino, sino un vínculo comercial, en el cual el país más grande siempre se come al país más chico. En este caso Brasil y Argentina", evaluó.El experto recordó que en las últimas décadas Bolivia vendió gas a ambos países vecinos. Pero en los años recientes la producción gasífera se redujo, además que Argentina y Brasil desarrollaron proyectos en sus tierras para autoabastecerse.Al reducirse la comercialización de gas, a Bolivia le quedaría poco que ofrecer, según Adett Zamora. "Ellos son grandes exportadores de varios productos. Nosotros recién estamos impulsando la producción de la carne, que estamos vendiendo a Chile en muy poca cantidad, lo mismo a China", diagnosticó el entrevistadoEl Mercosur y la CANEn cambio, para el analista Gabriel Villalba dará resultados positivos el ingreso de Bolivia al Mercosur, lo cual se buscaba desde 2015, cuando era presidente Evo Morales (2006-2019).Con la luz verde del Parlamento de Brasil —último paso pendiente para confirmar la adhesión al bloque— se esperan "beneficios comerciales mutuos. Es una forma de integración regional que pondera fundamentalmente lo económico", dijo Villalba a Sputnik.Bolivia se convertiría en el único país de la región que integra tanto el Mercosur como la Comunidad Andina de Naciones, conformada también por Chile, Perú, Ecuador y Colombia.Villalba comparó el Mercosur con la CAN, que "más allá de preferencias arancelarias, aborda temas económicos, financieros, comerciales, también genera espacios integrados para debatir sobre la libre movilidad de connacionales, así como sobre educación y cultura".La CAN tiene incluso un Tribunal de Justicia, cuyas determinaciones afectan a sus miembros. Recientemente el excanciller Rogelio Mayta dejó el gabinete de Luis Arce para sumarse como tribuno.El factor MileiDurante su campaña presidencial, el presidente electo de Argentina sostuvo: "Creo que hay que eliminar el Mercosur, porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien".Consideró que "en el fondo es un comercio administrado por Estados para favorecer a empresarios prebendarios".Para saber qué postura tomará el nuevo Gobierno argentino frente al Mercosur, habrá que esperar a la asunción del presidente libertario el próximo 10 de diciembre.Consideró que esta postura del presidente electo quedó de manifiesto al anunciar que no permitirá que Argentina se sume al bloque de los BRICS, países emergentes entre los que figuran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los cuales meses atrás extendieron su invitación al todavía presidente Alberto Fernández.En la cumbre del Mercosur que se realizó el 7 de diciembre en Rio de Janeiro, Brasil, no se pudo firmar un acuerdo de libre comercio entre este bloque y la Unión Europea (UE), ya que no había uniformidad de criterios entre los líderes sudamericanos. El Gobierno argentino, por ejemplo, deploró este convenio porque perjudicaría a los productores locales.En este sentido, Milei se mostró favorable a firmar un acuerdo unilateral con la UE. Por ello Adett Zamora le dio crédito al futuro presidente argentino, quien "busca aliados comerciales, no aliados ideológicos. Busca quien le ayude a solventar la deuda externa que tiene Argentina".

