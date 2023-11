https://sputniknews.lat/20231130/argentina-no-ingresara-a-los-brics-esto-es-un-disparate-a-nivel-de-posicionamiento-internacional-1146185260.html

Argentina no ingresará a los BRICS: "Esto es un disparate a nivel de posicionamiento internacional"

Argentina no ingresará a los BRICS: "Esto es un disparate a nivel de posicionamiento internacional"

Una funcionaria clave del esquema de Javier Milei, sostuvo que el país no avanzará con el proceso para incorporarse al foro económico BRICS, que integran... 30.11.2023, Sputnik Mundo

La futura canciller, Diana Mondino, afirmó este jueves que el país rechazará la invitación de agosto de los países miembros y no ingresará al bloque de los BRICS, al cual sí se sumarán Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos.“Estamos atestiguando una especie de disparate a nivel de posicionamiento internacional. Están apostando a algo completamente insensato. No veo que el gobierno tenga un plan armado”, afirmó en Cara o Ceca Gustavo NG, periodista y cofundador de la revista DangDai, especializada en China.Además, indicó que “esta decisión va a debilitar a Argentina en el comercio mundial y a nivel inversiones” por la importancia de los BRICS, que en este momento “representan un cuarto del PBI mundial, poseen más del 40% de la población mundial y un quinto de la superficie del mundo. Por eso hay 40 países que quieren entrar”.Milei aún define los líderes de las Cámaras y lugares clave del gobiernoJavier Milei asumirá la presidencia de Argentina en 10 días pero aún no terminó de decidir quién presidirá la Cámara de Diputados, que podría quedar en manos de un aliado del PRO [partido de Mauricio Macri] ni tampoco ministerios clave como el de Seguridad, Trabajo y Defensa.“Aún estamos con reuniones y mi deseo es que sea uno de nosotros quien presida la Cámara, porque creo que tendría el apoyo de la gran mayoría de nuestros votantes, que esperan un volantazo en la política. De todas maneras, es una decisión que va a tomar Milei. Nosotros solo queremos ofrecer una visión alternativa”, señaló el diputado nacional electo por La Libertad Avanza, Beltrán Benedit.A pesar de esto, sí respaldó la designación de Luis Caputo como ministro de Economía, aunque venga del riñón del expresidente Macri. “Las designaciones ministeriales están siendo determinadas por lo que es más conveniente para el país y tenemos ese norte por sobre el interés partidario. En el caso de Caputo, la Argentina está frente a un grave problema económico-financiero y se lo ha convocado para desarmar los problemas que tenemos en el Banco Central y con las LELIQS [títulos de deuda del Estado hacia los bancos]. Porque si no, no va a haber ningún crecimiento”, añadió el diputado electo.Falleció Henry Kissinger a las 100 añosA raíz del fallecimiento del exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger (1973-1977), dialogamos con el analista internacional y docente de la Universidad de La Plata, Walter Formento.“Él condujo a las Fuerzas Armadas estadounidenses en su despliegue frente a la Unión Soviética y definió a la guerra de Vietnam como elemento para disuadir a China de ser aliado de Rusia y pase a ser neutral, lo que le permitió a Occidente construir el debilitamiento soviético”.“Kissinger fue el gran responsable de conducir el proceso de crisis sobre Argentina para construir el escenario de golpe de estado de 1976, donde el país se sometió económicamente a los deseos de Estados Unidos”, apuntó.

