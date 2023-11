https://sputniknews.lat/20231129/las-leliqs-el-instrumento-financiero-que-desvela-a-javier-milei-y-podria-ser-una-bomba-1146146116.html

Las Leliqs, el instrumento financiero que desvela a Javier Milei y podría ser una bomba

Con la situación económica como prioridad, el presidente electo argentino, Javier Milei, colocó como uno de sus primeros objetivos "resolver el problema de las Leliqs", las Letras de Liquidez emitidas por el Banco Central argentino con el objetivo de reducir la circulación de pesos y así moderar el impacto de la inflación.Milei colocó la deuda que el Banco Central mantiene con los bancos privados por las Leliqs emitidas como uno de los problemas más urgentes a resolver, al punto que definió a su ministro de Economía, Luis Caputo, como la persona "ideal para arreglar el problema de las Leliqs".En diálogo con Sputnik, el economista Francisco Cantamutto explicó que las letras de liquidez son instrumentos financieros normalmente utilizados por los bancos centrales a nivel mundial, por lo que no pueden considerarse extraños."El Banco Central puede tratar de controlar la cantidad de pesos que están circulando, entonces una de las formas que tiene para retirar pesos es emitir bonos o letras", señaló el experto.Las Leliqs no pueden ser adquiridas por individuos, sino únicamente por los bancos. El Banco Central otorga las letras a los bancos y paga una tasa de interés alta, superior a las tasas que brindan los bancos a los ahorristas que tienen su dinero en plazo fijo.Cantamutto subrayó que estas letras "prometen un interés bastante elevado y a plazos muy cortos", habitualmente menores a un mes. El analista recordó que las letras "pagan un interés alto por encima de la inflación para que sean atractivas" y se renuevan mes a mes, algo que genera "inestabilidad" y aumenta el interés que se brinda, que ya es elevado.En diálogo con Sputnik, el economista Julio Gambina señaló que las letras de liquidez tienen una tasa nominativa anual del 133%, que en término de tasa efectiva anual llega al 254%, algo parecido a lo que ocurre con los pases —bonos que se otorgan a menor plazo, menos de 7 días—."Las tasa que paga el Banco Central es muy elevada y está asociada a la política monetaria que absorbe este dinero de los bancos para que no los vuelquen en el sistema y los inversores orienten esos pesos emitidos por el banco Central en la compra de divisas y por lo tanto, no presionen el tipo de cambio", señaló.En efecto, actualmente, la participación de las Leliqs y los pases supone una deuda del Banco Central que ronda en los 23 billones de pesos, un equivalente aproximado al tipo de cambio oficial de 66.500 millones de dólares, indicó. La cifra es incluso superior a las reservas internacionales que tiene Argentina.El experto explicó que el problema radica en que si no se renuevan esas letras está el riesgo de que se produzca una devaluación mayor a lo que sería macroeconómicamente sostenible, es decir, una corrida cambiaria. En este escenario el dólar no solo podría llegar a valer al nivel de los dólares financieros en el entorno de 950 pesos argentinos y 1050, sino que podría ir más allá. "Se le puede ir la devaluación a cualquier lado, no hay prácticamente límite", remarcó.Para la estrategia que persigue Milei, que quiere avanzar rápidamente en la unificación y liberalización del tipo de cambio, las Leliqs son efectivamente un problema. "Las Leliqs es un problema cuando hay algún apuro por devaluar y unificar el tipo de cambio. De lo contrario hay bastante acuerdo en que no son un problema", sintetizó Cantamutto.Cantamutto argumentó que, si no fuera por el plan de shock de Milei, "el propio crecimiento las iría licuando en el peso del PBI, es decir, iría desarmando esa posición lentamente". "Alcanza con tener una política de emisión cauta, algo que se empezó a hacer con el Gobierno de Alberto Fernández después de la pandemia", aseveró.Lo que propone Milei y sus impactosPara resolver la cuestión de las Leliqs, el Gobierno de Milei necesitaría de financiamiento. Según explicó Gambina, la administración entrante buscará eliminar esa deuda en pesos remunerada por el Banco Central y transformarla en deuda externa.Para Cantamutto esta propuesta quitaría presión a la devaluación pero no lograría evitarse por completo, es decir, sí se devaluaría pero en menor medida. Por contrapartida, esta iniciativa "aumentaría el nivel de endeudamiento del Estado" en un contexto en que hay "altos vencimientos del sector público" y Milei busca eliminar impuestos que disminuirán la recaudación."Va a haber falta de recursos para que el Estado funcione, muchas son las bocas de necesidad de endeudamiento, en un contexto internacional donde la deuda no está barata. Eso hace prever que esta estrategia del Gobierno electo muy probablemente choque rápidamente con los límites del mercado financiero", valoró.Gambina, por su parte, aventuró que transformar la deuda pública en una deuda de divisas "va a complicar las cuentas públicas de la Argentina", considerando que Milei tiene el objetivo de aplicar un ajuste fiscal.En efecto, el presidente electo ya adelantó que buscará reducir el gasto público en 15 puntos del PBI, entre varias de sus medidas."Si lo que crecen son los intereses de la deuda pública en divisas, eso quiere decir que el ajuste en el gasto público social u orientado a satisfacer derechos de la población argentina será más complejo y por lo tanto va a deteriorar aún más las condiciones de vida de la población argentina", argumentó.Para Gambina "es muy probable que se acelere una mega devaluación en la asunción del nuevo Gobierno" y que "el año termine con una inflación en torno del 160%,170%".

