Argentina rechaza acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur por afectar exportaciones

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno saliente de Argentina no suscribirá el acuerdo de libre comercio que ultiman por estas horas la Unión Europea (UE) y el... 04.12.2023

El ministerio de Relaciones Exteriores, cuyos referentes concluyen su mandato el 10 de diciembre, aseguró "que los tiempos no dan" y que "así como está, el acuerdo no es beneficioso para ambas partes, sólo para una".La Cancillería argentina recordó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también cuestionó el tratado de libre comercio que negocian desde hace 23 años el bloque comunitario y la asociación que integran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y al que se sumará Bolivia.El mandatario francés se reunió con su par de Brasil, Luis Inácio Lula de Silva, durante la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima (COP28) que acoge Dubái por estos días y acordó con el gobernante sudamericano que viajará a su país el 27 de marzo para continuar con las discusiones.Ante esta postura, la Cancillería argentina recordó que "si no firman todos los socios [el acuerdo] no sale, [pues] no es por mayoría".Los presidentes de los países integrantes del Mercosur se reúnen el 7 de diciembre en Río de Janeiro, dado que Brasil ostenta la presidencia pro témpore del bloque regional, a tres días de que asuma como nuevo presidente de Argentina el líder de la coalición La Libertad Avanza, Javier Milei.La futura ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, valoró el acuerdo comercial que alcanzaron en 2018 la UE y el Mercosur y manifestó su expectativa de que se logre su ratificación, pues lejos de querer objetarlo, a la próxima gestión le "parece excelente".La próxima canciller de Argentina también reiteró que Argentina no ingresará al Grupo BRICS (integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), según anticipó durante una entrevista que concedió a Sputnik apenas se confirmó la victoria de Milei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.La próxima gestión asumirá en funciones este domingo 10, día en que Argentina cumple 40 años de democracia.En 2019, tras casi dos décadas de negociaciones, el Mercosur y la UE llegaron a un principio de acuerdo, pero desde entonces han surgido reticencias y no pudo ser ratificado. Una de las mayores exigencias de la UE es en materia ambiental.Este 2023, el bloque europeo envió al Mercosur un documento adicional que incluye sanciones por no cumplir con metas ambientales y expresa su preocupación por la deforestación de la Amazonía.

