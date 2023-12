https://sputniknews.lat/20231228/el-dominio-ruso-en-drones-puede-obligar-a-ucrania-a-retirarse-1146951414.html

El dominio ruso en drones puede obligar a Ucrania a retirarse

El dominio ruso en drones puede obligar a Ucrania a retirarse

El uso de Rusia de dispositivos no tripulados en el conflicto ucraniano parece estar causando bastante dolor a Kiev, si se da crédito a las recientes quejas de... 28.12.2023, Sputnik Mundo

Ucrania enfrentaría consecuencias desastrosas si Rusia continúa manteniendo su ventaja con drones, dijo a los medios locales la directora del Centro Ucraniano de Reconocimiento Aéreo, Mara Berlinskaya.Durante una entrevista con un medio de comunicación local, la funcionaria ucraniana lamentó que la mayor parte del equipo militar de su país destruido por las fuerzas rusas haya sido abatido con ataques de drones, por lo que, a menos de que los poderes fácticos en Kiev comiencen a "pensar unos pasos por delante", las tropas se verán obligadas a retirarse.También se quejó de que los líderes militares y políticos de Ucrania no tienen una visión para la industria nacional de drones y señaló que el presidente ruso, Vladímir Putin, tiene un gran interés en la producción y desarrollo de esos dispositivos en su país.Berlinskaya hizo sus comentarios después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciara su intención de producir un millón de drones para 2024Aún no está claro exactamente cómo Kiev va a lograr este objetivo, ya que carece de una industria de defensa nacional y depende críticamente de los envíos del equipo militar de sus patrocinadores occidentales, aunque Berlinskaya sugirió que Zelenski se refería a los "drones FPV más simples".El conflicto ucraniano, entre otras cosas, ha puesto de relieve el hecho de que Rusia dispone de un poderoso arsenal de armas sofisticadas que son más que rivales para cualquier cosa que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) pueda ofrecer, incluidos estos dispositivos no tripulados.El uso eficiente de este armamento se ha traducido en una asombrosa cantidad de pérdidas para las fuerzas ucranianas, que ahora tienen que recurrir a la presión para compensar la escasez de mano de obra.Drones como las municiones merodeadoras Lancet, así como hardware que incluye helicópteros de ataque Ka-52, tanques de batalla principales T-90, misiles hipersónicos Kinzhal y sistemas de defensa aérea Tor-M2 brindan a las tropas rusas una clara ventaja sobre las fuerzas de Kiev y ayudan a salvaguardar sus fronteras contra cualquier amenaza.

