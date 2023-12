https://sputniknews.lat/20231226/las-5-armas-rusas-que-convirtieron-en-mito-la-superioridad-de-la-otan-en-2023-1146896683.html

El 2023 será recordado como el año en que la 'formidable' reputación de la OTAN, se derrumbó en cuanto a equipamiento militar caro y de alta tecnología ante el... 26.12.2023, Sputnik Mundo

#5: Sistema antiaéreo de alcance corto y medio Tor-M2 Aunque los países de la OTAN retrasaron la entrega de cazas F-16 a Kiev, no dudaron en abastecer a la Fuerza Aérea ucraniana con docenas de aviones de fabricación soviética con los que los pilotos ucranianos están familiarizados, entre ellos cazas MiG-29 y Su-27, helicópteros de combate Mi-24 y los de transporte Mi-8. Además, las entregas de la OTAN incluyeron miles de aeronaves no tripuladas de reconocimiento y ataque, desde los diminutos Black Hornet Nanos hasta los Bayraktar TB2, pasando por los cuadricópteros pesados Malloy Aeronautics T150 eVTOL, los drones kamikaze Switchblade y Phoenix Ghost. En cuanto a las municiones de largo alcance, la Alianza Atlántica entregó misiles de crucero Storm Shadow y SCALP EG, cohetes GMLRS asistidos por GPS y sistema de navegación inercial, misiles ATACMS, así como otras municiones sofisticadas y difíciles de detectar. Dadas las amenazas polifacéticas que planteaban los aviones, misiles y drones ucranianos potenciados por la OTAN, la defensa aérea de Rusia se vio obligada a contrarrestar cualquier amenaza que pudiera llevar al posible colapso del frente. Es por eso que el analista militar, Alexéi Leonkov, incluyó el sistema Tor como una de las principales armas rusas de 2023. Leonkov también hizo una mención honorífica a los sistemas rusos de contrabatería y guerra radioelectrónica, que, al igual que el Tor-M2 y otros sistemas de defensa aérea, contribuyeron en gran medida a impedir que las fuerzas ucranianas atravesaran las líneas rusas durante su contraofensiva de mediados de 2023. "Se han demostrado las estaciones de radar de contrabatería Zoopark modernizadas. También hicieron su aparición los nuevos sistemas de contrabatería de mayor alcance, que, junto con los nuevos sistemas [lanzacohetes múltiple] Tornado-S, permitieron llevar eficazmente la guerra de contrabatería y suprimir los sistemas de artillería enemigos, incluyendo los sistemas lanzacohetes múltiples de alta precisión como los Himars", añadió Leonkov. #4: Tanque T-90M ProrivEn las llanuras de las regiones de Zaporozhie y Jersón, los tanques rusos, formados por variantes mejoradas de los últimos diseños de carros de combate de segunda y tercera generación, como el T-72, el T-80 y el T-90, demostraron ser un auténtico rival para las máquinas ucranianas suministradas por la OTAN. En este sentido, el T-90M Proriv, lo último en diseño de vehículos de combate rusos, merece una mención especial. "En estos momentos, creo que es el mejor tanque del mundo. En términos de características, en términos de armamento y en términos de rendimiento, y porque los tanquistas que luchan utilizando este tanque hablan muy bien de él", afirmó el exoficial de la inteligencia militar soviética y rusa, condecorado con el título de Héroe de Rusia, coronel en la reserva y veterano de los conflictos armados de Afganistán y Chechenia, Rustem Klúpov."Su potencia de fuego consiste en un cañón de 125 mm que puede disparar proyectiles guiados. Además, el sistema de protección activa del tanque garantiza su capacidad de supervivencia. Es poco exigente, es maniobrable y está a poca altura del suelo, lo que le permite permanecer invisible para el enemigo en el campo de batalla hasta el último momento", añadió el oficial retirado.#3: Dron kamikaze LancetPor su parte, el piloto militar, condecorado con el título de Héroe de Rusia, que luchó en conflictos aramados en Afganistán y Chechenia, así como en la Guerra Civil de Tayikistán, Serguéi Lipovoi, está convencido de que los drones en general y el Lancet en particular encabezan la lista de armas rusas destacadas en 2023. "Lo que más me ha impresionado son los drones," señaló al respeto. "Los drones Lancet empezaron a operarse antes de 2023, pero fue este año cuando nos dimos cuenta de que habíamos pasado a un nuevo dominio bélico. Este es un conflicto de drones, y, en consecuencia, las municiones merodeadoras, una combinación de reconocimiento y capacidad destructiva, son pasos adelante en esta dirección. El Lancet, que puede impactar contra objetivos situados a 40-50 km de distancia dependiendo de las condiciones meteorológicas, es un arma muy potente y precisa. Combina precisión, alcance y la potencia de una carga destructiva", explicó Klupov. A lo largo del último año y medio, los desarrolladores del Lancet han creado varias modificaciones de esta aeronave no tripulada, cuyos modelos básicos presentan un característico diseño de ala en X. La última variante, el Z-53, presenta un diseño de ala frontal desplegable, y puede volar en enjambres y coordinarse de forma autónoma en la selección de objetivos utilizando el principio de la guerra centrada en la red. Su alcance se ha ampliado a 60-70 km. Así, en 2023, Rusia no solo aumentó la producción de sus aeronaves no tripuladas que ya existían antes de que estallara la crisis, sino que creó nuevos modelos, como en el caso del Lancet. "[En EEUU] hemos invertido bastante en tecnologías de aeronaves no tripuladas, al igual que otros países. Pero los drones que los rusos han desarrollado (...) tienen los de largo alcance, los grandes, los pequeños, integrados y, por supuesto, manejados por el conocimiento del espacio del campo de batalla que obtienen", declaró la veterana de la Fuerza Aérea de EEUU, coronel retirada y exanalista del Pentágono, Karen Kwiatkowski.#2: Helicóptero de ataque y reconocimiento Ka-52 AlligatorLos observadores occidentales han marcado el apoyo aéreo eficaz como un factor clave del éxito de las operaciones defensivas rusas durante la contraofensiva del Ejército ucraniano de mediados de 2023, y subrayan la eficacia del helicóptero de ataque Kamov Ka-52 Alligator a la hora de buscar, localizar y atacar una variedad de objetivos: desde vehículos blindados y tanques hasta bastiones. A finales de julio, al darse cuenta de que algo no iba bien en la contraofensiva ucraniana, un informe de la inteligencia militar británica describió el Ka-52 como "uno de los sistemas de armas rusos más influyentes" en el frente de Zaporozhie. El Ka-52 "tiene una enorme capacidad y cuenta con esas palas contrarrotatorias en la parte superior... Es realmente muy innovador", afirmó Kwiatkowski, que calificó al Ka-52 como su elección número uno entre las cinco armas rusas más importantes de 2023. En cuanto a sus misiles guiados ligeros multipropósitos —LMUR, según sus siglas en ruso— indicó que "pueden lanzarse desde un helicóptero y luego guiarse. No están guiados por láser, sino por navegación óptica y por satélite. Así que es algo que puede poner a salvo tu helicóptero. Se puede controlar lo que ocurre. Lo que implica es que los [militares] rusos, en cualquier caso donde los estén utilizando, tienen integración de conocimientos del campo de batalla y son básicamente capaces de hacer lo que necesitan hacer", declaró Kwiatkowski.De este modo, el exoficial de la inteligencia militar soviética y rusa Klupov quedó impresionado por las operaciones de la aviación de primera línea de las FFAA rusas en general, lo que incluye el Ka-52 y el Mi-28N utilizados a menudo en tándem. "Trabajando juntos, estos helicópteros aprovechan las cualidades de ambos: la potencia de ataque del Mi-28N y las características de protección del Ka-52. La combinación de estos helicópteros en una sola unidad de ataque permite su uso más eficaz. (...) Estas aeronaves se han convertido en los mejores helicópteros de ataque del mundo en la actualidad", declaró el oficial retirado. #1: Sistema de misiles hipersónicos KinzhalEl sistema está compuesto por el propio misil hipersónico lanzado desde el aire, y sus portadores: los interceptores supersónicos MiG-31K y bombarderos de largo alcance Tu-22M3. el Kinzhal, puede acelerar a velocidades de hasta Mach 10 e impactar contra objetivos situados a más de 2.000 km de distancia (en caso de ser lanzados por el MiG-31K) con una ojiva convencional de 500 kg o una nuclear de 5 hasta 50 kilotones. Rusia ha recurrido al Kinzhal en Ucrania, atacando sistemas de defensa antiaérea, depósitos de armas, aeródromos y otros objetos. En este contexto, el analista militar Alexéi Leonkov nombró el Kinzhal como otra de sus principales armas de la operación militar especial. "El Kinzhal no solo cumplió la tarea de destruir objetos protegidos, sino que se destacó por haber alcanzado y dañado el sistema estadounidense de defensa antiaérea Patriot. Esto es una gran ventaja, porque hasta hace poco existía el mito de que el Patriot era el sistema de defensa antiaérea más avanzado fabricado en EEUU y que podía destruir cualquier objetivo", declaró Leonkov. "Ni un solo sistema de defensa antiaérea o antimisiles puede derribarlo. El efecto destructivo más aterrador de este misil, especialmente en aplicaciones que perforan hormigón, es su capacidad para penetrar profundamente en el suelo", apoyó, por su parte, Klupov.Asimismo, la exanalista senior de políticas de seguridad en la Oficina del Secretario de Defensa, Michael Maloof, consideró las capacidades hipersónicas de Rusia en general, y el Kinzhal en particular, como las armas rusas más significativas de 2023. "Cuatro de ellos [de los misiles Kinzhal] fueron lanzados contra los ucranianos recientemente, junto con otros drones y demás. Ninguno de esos Kinzhal fue siquiera detectado, alcanzado o interceptado", recordó. Estados Unidos "no tiene defensa" contra los misiles hipersónicos, pero está "trabajando en ello", subrayó Maloof."Muchos sistemas han fracasado. EEUU aún no ha logrado desarrollar sus propios sistemas hipersónicos. Lo está intentando. Esto hace que cualquier sistema de defensa antiaérea que tengan Estados Unidos o Europa sea penetrable y obsoleto. (...) Y se puede contar con el sistema de misiles antibalísticos más sofisticado del mundo, pero debido a la maniobrabilidad y a la forma en que se lanzan, resulta imposible [interceptar los misiles hipersónicos]. Y si se despliegan todos a la vez en forma de enjambre, y si van armados con armas nucleares (y muchos de ellos son capaces de ir armados con armas nucleares) sería devastador", insistió. Maloof también señaló que Rusia solo reanudó el trabajo en su programa hipersónico después de que EEUU decidiera abandonar el Tratado sobre Misiles Antibalísticos en 2002.Además del Kinzhal, Maloof mencionó el Zircon, un misil de crucero hipersónico antibuque que puede lanzarse desde buques de guerra de superficie o submarinos contra objetivos situados a 1.000 km de distancia. "Ha dejado prácticamente obsoletos a nuestros doce grupos de ataque de portaviones. Si este Zircon se carga en submarinos, realmente puede alterar el curso de los acontecimientos humanos muy, muy rápidamente", señaló la observadora.

