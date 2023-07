https://sputniknews.lat/20230728/que-son-los-nanodrones-black-hornet-y-por-que-eeuu-los-envia-a-ucrania-1141967638.html

¿Qué son los nanodrones Black Hornet y por qué EEUU los envía a Ucrania?

Funcionarios estadounidenses anunciaron otro paquete de ayuda militar para Ucrania, que esta vez incluye un lote de diminutos drones de reconocimiento Black... 28.07.2023, Sputnik Mundo

Funcionarios estadounidenses pasaron casi una semana promocionando un nuevo paquete de armas de 400 millones de dólares para Kiev con armas, tomadas directamente de las propias reservas del Pentágono, incluyendo sistemas de defensa aérea Nasams y Patriot, sistemas de defensa aérea portátiles Stinger, vehículos blindados Stryker, misiles antitanque TOW y Javelin, municiones para obuses, cohetes para los sistemas Himars y 28 millones de proyectiles de armas ligeras.El 24 de julio, funcionarios anónimos revelaron a los medios de comunicación que el paquete de armas también incluirá varios Black Hornet Nano: unos costosos y sofisticados drones del tamaño de un pájaro pequeño.¿Para qué se utilizan los drones Black Hornet?El Black Hornet Nano es un microvehículo aéreo no tripulado de tan solo 17-18 gramos de peso. Se transporta por las tropas y se despliega para proporcionar imágenes y video de alta resolución del entorno mediante tres cámaras independientes a bordo. Los drones se parecen a un helicóptero diminuto, miden unos 100 mm de largo y 25 mm de ancho, y el diámetro de la pala de su rotor principal es de unos 120 mm.¿Quién fabrica los drones Black Hornet?Los Black Hornet fueron desarrollados por la startup noruega Prox Dynamics a principios de la década de 2010, y ahora son fabricados por FLIR Unmanned Aerial Systems, otra empresa noruega, que compró Prox Dynamics en 2016 por 134 millones de dólares. FLIR se especializa en sistemas de vigilancia y automatizados, equipos para vehículos blindados, sistemas de detección de tráfico y cámaras de extinción de incendios.¿Cuál es el alcance del Black Hornet y a qué velocidad vuela?El Black Hornet dispone de una autonomía de vuelo de hasta 25 minutos, está equipado con un enlace de datos digital eficaz a distancias de hasta 1,6 km y alcanza una velocidad máxima de 21 km/h.¿Cuánto cuesta el Black Hornet y por qué es tan caro?Un dron Black Hornet tiene un precio estimado de unos 195.000 dólares. Esa cifra se basa en un contrato de 2013 del Ministerio de Defensa del Reino Unido sobre la compra de 160 conjuntos de Black Hornet (320 piezas en total) por el equivalente a 31 millones de dólares. Por 195.000 dólares, se obtiene un mando a distancia, una pantalla táctil, un paquete de baterías recargables y un paquete de minidrones dos en uno, guardados en un contenedor especial portátil y resistente a los golpes.¿Dónde están desplegados los drones Black Hornet?Desde su presentación en 2011 se han fabricado más de 14.000 Black Hornet, que han sido adquiridos en masa por los Ejércitos de Noruega y la OTAN, así como por Argelia, Australia, la India, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda y Sudáfrica para uso militar y policial.El primer despliegue en combate de los sistemas se notificó en 2013, con los Black Hornet utilizados por los militares británicos durante la guerra en Afganistán. En 2015, EEUU comenzó a utilizar sus versiones modificadas, equipadas con visión nocturna y navegación mejorada. Aquel año, el país informó del despliegue de dichos drones en unidades de Operaciones Especiales de las Fuerzas del Cuerpo de Marines. El Ejército estadounidense lo siguió con un contrato de 140 millones de dólares para el programa Soldier Borne Sensor.EEUU no es el primer país que suministra a Ucrania estos drones. En agosto de 2022, el Reino Unido y Noruega adquirieron conjuntamente 850 Black Hornet Nano, con la promesa de desplegarlos en noviembre de ese año. Además, a principios de este mes, el Ministerio de Defensa noruego anunció que FLIR suministraría otros 1.000 vehículos aéreos no tripulados, además de piezas de repuesto, y formaría a operadores e instructores ucranianos para pilotarlos.¿Son los Black Hornet los drones militares más pequeños del mundo?Los Black Hornet son considerados los drones militares más pequeños del mundo. A finales de 2015, un medio británico Navy News insinuó que el Ejército consideraba realizar experimentos con vehículos aéreos no tripulados aún más pequeños, de tan solo cinco gramos de peso, pero aún no ha aparecido ninguna información adicional sobre estos planes.Asimismo, el año pasado, la empresa china Huaqing Innovation presentó su dron Fengniao en una exposición de defensa en Abu Dabi. Mide 170 mm de largo y pesa 35 gramos, y es capaz de transmitir instantáneas o imágenes en tiempo real a distancias de más de dos km. Fengniao dispone de una autonomía de vuelo de unos 25 minutos y funciona con baterías reemplazables, en lugar de con un paquete de baterías como el Black Hornet. Al parecer, el dron chino puede utilizarse en combinación con otros 15 drones del mismo tipo para formar un enjambre, y controlarse mediante una aplicación de teléfono inteligente. Huaqing Innovation no ha revelado su posible costo.Para los compradores con un presupuesto más ajustado, existen drones comerciales tipo helicóptero equipados con cámaras (que ya se han utilizado masivamente en Ucrania), como el Eachine E110 RC, que incorpora una cámara HD de 720 pm con objetivo giratorio de 90 grados.Estos drones pueden adquirirse por solo 95 dólares, lo que significa, en teoría, que se pueden comprar más de 1.000 drones de este tipo por el precio de un solo Black Hornet. Pero hay muchas desventajas, como un tiempo de vuelo de 15 minutos, una velocidad de 20 km/h y, sobre todo, una distancia de transmisión de 50-120 metros. Los Eachine están equipados con modos automáticos de vuelo estacionario, y controles de waypoint seleccionables por el usuario, así como una función de retorno automático. Los drones son también bastante más grandes que los Black Hornet, con una longitud del morro a la cola de unos 30 cm y una envergadura de rotor similar. ¿Qué armas pueden utilizarse para contrarrestar los drones Black Hornet?El diminuto tamaño de los Black Hornet y su funcionamiento silencioso los hacen básicamente imposibles de destruir mediante defensas convencionales con misiles, aunque las armas ligeras (o una bolsa de la compra convenientemente lanzada) podrían hacer el trabajo a corta distancia.Alternativamente, pueden ser blanco de contramedidas especialmente diseñadas, como el RLK-MС Valdai, un radar especial diseñado por el fabricante ruso Almaz-Antey para detectar, suprimir y neutralizar pequeños drones con secciones transversales de radar extremadamente bajas a distancias cortas de 2 km o menos. Los sistemas de detección del RLK-MС incluyen un módulo de radar de banda X, cámaras e imágenes térmicas y un módulo detector de fuentes de señales de radio. Pero estos sistemas son pesados. Tan pesados que deben montarse en un camión.Como alternativa, existen sistemas antidrones de grado militar como el PARS-S Stepashka, un rifle antidron ruso de 9,6 kg con capacidad para secuestrar drones enemigos y obligarlos a aterrizar o regresar a sus lugares de lanzamiento. Estas armas tienen un alcance efectivo de entre 500 y 1.500 metros. Y si eso no funciona, está el rifle Stupor, que utiliza pulsos electromagnéticos para suprimir los canales de control de los drones y obligarlos igualmente a aterrizar.

