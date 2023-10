https://sputniknews.lat/20231028/la-daga-hipersonica-de-rusia-de-que-es-capaz-el-kinzhal-puede-portar-ojivas-nucleares-1145044802.html

La daga hipersónica de Rusia: ¿de qué es capaz el Kinzhal? ¿Puede portar ojivas nucleares?

Rusia desarrolló el misil Kinzhal con el objetivo de reforzar su potencial militar tras la retirada de EEUU del Tratado sobre Misiles Antibalísticos (Tratado... 28.10.2023, Sputnik Mundo

¿Qué es el misil Kinzhal? En marzo de 2018, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, presentó seis armas de última generación. Entre ellos estaba lo que es en realidad el sistema Kinzhal, que consta del misil hipersónico​ aerobalístico Kh-47M2 y sus portadores, que de momento son el bombardero Tu-22M3 y el interceptor MiG-31K, especialmente modificado para tal fin.El MiG-31K equipado con el Kinzhal puede lanzarlo a altitudes de casi 18 km. Una vez liberado, el misil se despoja de una pequeña góndola que cubre el motor para mejorar la aerodinámica durante el vuelo del avión. A continuación, activa su motor de combustible sólido para alcanzar velocidades hipersónicas de hasta Mach 10, o aproximadamente 12.350 km/h.El Kinzhal es capaz de transportar una carga de combate de hasta 480 kilos, que puede consistir de ojivas convencionales o nucleares, cuya potencia puede oscilar entre 10 y 50 kilotones.Características técnicasObjetivo militar del misil Kinzhal La intención declarada de Rusia para el desarrollo del misil Kinzhal es inutilizar los sistemas de defensa antiaérea. Además, podría ser desplegado contra otros objetivos importantes como los grupos de portaviones. Este misil se emplea, además, como una herramienta convencional. Por ejemplo, fue utilizado para atacar depósitos subterráneos de armas en Ucrania durante la operación militar. El Kh-47M2 puede alcanzar objetivos lejanos sin entrar en el espacio aéreo de países que Rusia considera adversarios. Esto es posible gracias a su gran alcance, que les permite a sus portadores permanecer dentro del espacio aéreo seguro. ¿Es posible interceptar un misil Kinzhal? El 9 de mayo de 2023, varios medios de comunicación ucranianos y occidentales difundieron titulares afirmando que los sistemas de defensa antiaérea suministrados por EEUU habían interceptado un Kinzhal, poniendo en duda la afirmación de la casi imposibilidad de interceptar el misil debido a su alta velocidad y las maniobras que realiza a lo largo de su trayecto. Sin embargo, el 11 de mayo de 2023, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, reveló la dura realidad para ellos.El 16 de mayo de 2023, algunos medios de comunicación occidentales desacreditaron las afirmaciones sobre el derribo del Kinzhal, afirmando que ocurrió "rápidamente". Argumentaron que la noticia carecía de fundamento y no especificaba si la supuesta interceptación del misil ruso fue llevada a cabo por el sistema de defensa antiaérea Patriot estadounidense. Al mismo tiempo, algunos funcionarios estadounidenses informaron que el recientemente suministrado Patriot resultó dañado. Esto sumó a las imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa ruso que mostraban el momento en el que el sistema de defensa antiaérea estadounidense fue alcanzado por los misiles rusos.El honorable piloto militar ruso Vladímir Popov también corroboró el informe del portavoz del Ministerio de Defensa ruso. Por otra parte, el portavoz del Mando de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yúri Ignat, desmintió la noticia de un misil Kinzhal ruso derribado. "Ya he refutado [estos datos] mil veces. Hubo posibilidad de uso, pero no se detectaron misiles balísticos. Algunos presidentes de administraciones militares que lo estaban diciendo ya fueron sancionados por ello", declaró.Dado el hecho de que tanto los misiles del sistema Iskander-M como el propmio Kh-47M disponen de hasta seis dispositivos de señuelos que emplean durante un ataque, es muy probable que las fuerzas ucranianas hubieran confundido la interceptación de dichos señuelos por el derribo del propio misil. Ello podría deberse a que los señuelos fueron diseñados específicamente para simular el modo en que el Kh-47M es visto por los sistemas de defensa antiaérea. Uso en combate del misil Kinzhal El 18 de marzo de 2022, Rusia utilizó Kh-47M2 en la operación militar en Ucrania contra un depósito subterráneo ucraniano cerca de la localidad de Deliatin, en la región de Ivano-Frankovsk. De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, el misil fue lanzado desde una distancia de más de 1.000 km y alcanzó su objetivo en menos de 10 minutos. La velocidad hipersónica del arma y su elevada energía cinética le permitieron destruir el arsenal subterráneo protegido en un paisaje irregular a una profundidad de decenas de metros.El 20 de marzo de 2022, uno de estos misiles alcanzó un gran almacenamiento de combustible para las tropas ucranianas en la zona de Konstantinovka. El 9 de mayo y el 7 de agosto de 2022, los Kinzhal fueron utilizados contra objetivos militares en las regiones de Odesa y Vinnitsa, respectivamente. El 9 de marzo de 2023, el Ministerio de Defensa ruso reveló que el Kinzhal fue desplegado contra un centro de comunicaciones cerca de la ciudad de Lvov situado a 120 metros de profundidad. A partir de octubre de 2023, Putin comunicó que las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia empiezan a patrullar de forma permanente el espacio aéreo sobre el mar Negro con aviones equipados con misiles Kinzhal.

