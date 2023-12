España e Irak firman Declaración Conjunta en varios ámbitos

Hoy me he reunido en Bagdad con el primer ministro iraquí, @mohamedshia, al que he trasladado el firme compromiso de España con la seguridad y la estabilidad de Irak.



Nuestra relación bilateral es excelente y tiene un enorme potencial para crecer aún más.



Así lo refleja la… pic.twitter.com/CXpNfcGOzD