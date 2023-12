https://sputniknews.lat/20231228/estados-unidos-y-europa-estan-en-camino-de-convertirse-en-economias-fallidas-1146960057.html

Estados Unidos y Europa están en camino de convertirse en "economías fallidas"

Los esfuerzos de Washington por paralizar la economía rusa mediante sanciones han fracasado espectacularmente, no sólo para él mismo, sino también para sus... 28.12.2023, Sputnik Mundo

Recientes encuestas en Estados Unidos muestran que entre el 70 y el 80% de los ciudadanos piensa que la economía de su país está "empeorando y está siendo mal administrada", señaló el economista estadounidense y exanalista de Wall Street Michael Hudson.Durante una entrevista con Sputnik, Hudson argumentó que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de su país beneficia solo al 10% más rico de la población, mientras que el 90% restante se queda con las manos vacías.Sin embargo, también indicó que al otro lado del Atlántico, a Europa no le está yendo mejor, ya que la "destrucción de la industria pesada alemana como resultado de la explosión del Nord Stream y las sanciones contra Rusia han empujado a Alemania a un declive".Los problemas de la economía alemana, a su vez, pusieron en riesgo "todo el tipo de cambio del euro" debido al importante papel que desempeñó el superávit de exportaciones del país en la balanza y las divisas de la eurozona.Sin las exportaciones y los ingresos alemanes, hay "presión sobre el euro para que baje frente al dólar y el euro se está convirtiendo en una especie de moneda fallida", dijo Hudson."Así que ahora se habla tanto en Europa como en Estados Unidos: '¿Es Estados Unidos una economía fallida? ¿Es Europa una economía fallida?' De eso es realmente de lo que deberíamos hablar, no simplemente de si la economía está creciendo o no", señaló.Además, desestimó los alardes del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre el crecimiento de la economía, y señaló que esto es esencialmente un producto de que la Reserva Federal de su país "inyecta dinero al mercado de valores, y eso está haciendo subir las acciones"."Desafortunadamente, la economía del 90% no está prosperando, esa no es la economía del señor Biden y es por eso que los índices de aprobación del señor Biden han caído al nivel más bajo de aprobación de cualquier presidente en ejercicio desde la Segunda Guerra Mundial, desde que comenzaron a cubrirse las estadísticas", contrastó.En este momento, Estados Unidos se enfrenta a una crisis sanitaria, una inmobiliaria y un "malestar económico general", añadió.

