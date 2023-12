https://sputniknews.lat/20231228/los-van-van-y-un-legado-que-le-pertenece-a-todo-el-pueblo-de-cuba-1146952544.html

Los Van Van y un legado que "le pertenece a todo el pueblo de Cuba"

Los Van Van y un legado que "le pertenece a todo el pueblo de Cuba" | Video

Para muchos, la célebre agrupación musical resulta como la banda sonora de la cotidianidad en Cuba desde diciembre de 1969, cuando su fundador y director, Juan...

El actual director de los Van Van, Samuel Formell —hijo del reconocido compositor, bajista y arreglista y fundador de la orquesta—, aseguró a Sputnik que el grupo ha acompañado a varias generaciones de cubanos, al tiempo que consolida su presencia y prestigio a nivel internacional, con la entrega periódica de materiales discográficos como el más reciente Modo Van Van.Desde muy pequeño, Samuel Formell atestiguó la dinámica de ensayos, grabaciones en estudios y emblemáticas producciones discográficas como El Baile del Buey Cansao (1982); Qué Pista (1983); Anda, ven y muévete (1984); La Habana Sí (1985); Eso que anda (1986); Songo (1988); Crónicas (1989); ¡Ay Dios, ampárame! (1995); Te pone la cabeza mala (1997) y La Maquinaria (2011)."Eso creo que me dio también una escuela, una base muy grande de qué hacían y querían mi padre y la orquesta. Cuando me incorporé al grupo como director musical me enseñó cuáles eran sus secretos y estrategias para mantener la agrupación durante tantas décadas. Me quedé con un legado y compromiso que le pertenece a todo el pueblo de Cuba", expresó.'Modo Van Van'Luego de tres años desde su último álbum, el conocido como Tren de la Música Cubana presentó el fonograma Modo Van Van, conformado por nueve temas —ocho nuevos y uno versionado de la década de 1980— de la autoría de Samuel Formell, Abdel Rasalps, Jorge Leliebre, Juan Formell, Roberto Hernández, Marlon Pijuan, Efraín Chibás y Calixto Cayava.Los numerosos sinónimos de la palabra "modo" sirvieron de inspiración para el título del material que simboliza, de acuerdo con Samuel, "escuchar las sonoridades de Van Van, conectarte con ese mundo y estar ahí con nosotros".Buscaron la originalidad y una propuesta diferente y moderna en un "disco muy exquisito y bien grabado", sin renunciar a uno de sus sellos: la crónica diaria y la inclusión de las expresiones típicas, la gracia y el humorismo propios de la idiosincrasia criolla, en un "balance impresionante" de música, texto, orquestación y grabación."Nuestras canciones siempre han sido alimentadas por la riqueza natural de las frases y los dichos de moda, esos que el cubano nos ha regalado en todas las épocas y que constituyen hoy la fuente fundamental de nuestras crónicas sociales. Van Van es evolución, Van Van es Cuba, por eso todos los vanvaneros estaremos siempre en Modo Van Van", aseguró.Tras un trabajo de casi dos años en la materialización de este álbum "hecho para bailar", el fonograma muestra una evolución dentro del songo, ritmo de la isla derivado del son montuno y creado a partir de la década de 1970 por esta orquesta, e incorpora nuevamente los pads electrónicos, utilizados por Formell en los años 80.Modo Van Van, producido para el mercado nacional bajo el sello Bis Music y para el escenario internacional por Amboss Media, está dedicado a la memoria del guitarrista, bajista y compositor Juan Carlos Formell (1964-2023), responsable del bajo de esta propuesta musical y fallecido en mayo último como consecuencia de un ataque cardíaco.Cronistas de la sociedadPara la musicóloga y productora discográfica Elsida González Portal, Juan Formell siguió la tradición de otros compositores de décadas anteriores que reflejaron en sus creaciones pasajes de la vida social en la mayor de las Antillas, si bien a él le tocó una época caracterizada por la construcción de una "nueva sociedad".Ello, aseguró, sirvió de inspiración al artista durante toda su carrera y esas narraciones forman parte de la obra de Van Van, desde los primeros años. Por tanto, "puede leerse mediante ese catálogo la historia posrevolucionaria de Cuba", indicó la especialista.El grupo "es el faro de la música bailable de la isla, con base en el son; siempre han señalado una ruta y a tantos años de constituidos son respetados por quienes desarrollan su misma línea de trabajo", consideró González Portal.A juicio de la especialista, desde muy temprano en su carrera, Formell comenzó a cambiar el panorama de la música bailable en la nación caribeña, lo que hizo de Van Van un grupo innovador en el que se reflejan todas esas experimentaciones."Su más marcado triunfo fue, sin dudas, el songo (...) una variante del son que los identifica y añade múltiples elementos de la música cubana e internacional. Juan fue un creador completo porque no discriminó esencias, le interesaba todo lo que ocurría y siempre supo incorporarlo", agregó la productora discográfica.González Portal subrayó que esta innovación se extiende además al formato instrumental, evidenciado en los nuevos timbres y sonoridades que se advierten en su extensa obra, sumado al paso de "verdaderos maestros del canto, de la improvisación y del son" que aderezaron las letras con su intelecto, peculiaridades y proyección escénica."Aún hoy, con la presencia de otros jóvenes instrumentistas que traen sus propias inquietudes, aparecen novedades y siempre las habrá porque para entrar en Van Van hay que ser un gran talento, con rupturas, nuevos pensamientos y lenguajes. Y sin dejar de ser la orquesta que todos queremos, va a sonar actual", enfatizó.

