Va en picada la confianza del pueblo de Israel en Netanyahu y podría perder las elecciones

Va en picada la confianza del pueblo de Israel en Netanyahu y podría perder las elecciones

Pese a que se ha mostrado fuerte y determinado en acabar con Hamás, lo cierto es que esa imagen no ha sido muy útil para la popularidad de primer ministro...

2023-12-28T22:27+0000

2023-12-28T22:27+0000

2023-12-28T22:33+0000

defensa

benjamín netanyahu

benny gantz

joe biden

israel

eeuu

washington

likud

hamás

palestina

Dos recientes encuestas demuestran que la mayoría de la población de Israel ya no apoya la gestión y las decisiones de Netanyahu, ni siquiera en momentos de guerra, cuando puede crecer el apoyo hacia los líderes de los países bajo un criterio de que es necesaria la unidad ante la crisis.Un sondeo realizado a mediados de diciembre por el Instituto Israelí para la Democracia informaba que el 69% afirmaba querer que se celebraran elecciones en cuanto terminara la guerra. Sólo el 39% de los que votaron al partido Likud, de Netanyahu, dijo que volvería a hacerlo.Mientras que en otra encuesta, de la Universidad Bar-Ilan, sólo el 24% de los israelíes dijo que Netanyahu es la fuente más fiable de noticias sobre la guerra. El 73% calificó que el portavoz militar oficial era su fuente más fiable.El medio británico explica que, contrario a lo que normalmente sucede en un conflicto armado, cuando la población se une y sube la popularidad y el apoyo hacía los líderes nacionales, aunque sea de manera temporal, en el caso de Netanyahu no ha sido así, pues aunque la población está unida, su popularidad ha caído en picada.Otra encuesta electoral muestra que el exgeneral y ministro de Defensa Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra de Netanyahu, es el hombre con más probabilidades de sucederle si se celebraran comicios ahora.Un sondeo publicado por el medio de comunicación hebreo Maariv el 24 de noviembre revela que el partido Unidad Nacional, de Benny Gantz, ha seguido aumentando su popularidad y se aseguraría 43 escaños, frente a los 12 que tiene actualmente. En comparación, el partido Likud obtendría sólo 18 escaños, frente a los 32 que logró en noviembre de 2022.En respuesta a la pregunta de si Netanyahu o Gantz son más adecuados para ocupar la dirigencia del Estado hebreo, el 52% de los encuestados se decantó por Gantz, el 27% por Netanyahu y el 21% declaró que no sabía.Además de perder el apoyo y la aprobación del pueblo, el primer ministro de Israel también ha comenzado a tener desencuentros con su principal aliado, Estados Unidos; cuyo presidente Joe Biden ya criticó algunas de las acciones militares del país hebreo ejercidas contra Palestina, con un saldo hasta ahora de más de 20.000 personas asesinadas desde el 7 de octubre, cuando escalaron las tensiones.Durante una reunión privada en Washington celebrada el 12 de diciembre, Biden aseveró que Israel está perdiendo apoyo mundial y, de acuerdo con el reporte de varios medios, el mandatario estadounidense criticó la postura del Gobierno de Benjamín Netanyahu.En ese momento, el líder estadounidense también descalificó el "bombardeo indiscriminado" de Israel sobre Gaza y la hostilidad del Gobierno de Netanyahu hacia una solución de dos Estados para terminar el conflicto palestino-israelí de manera perdurable. "Creo que tiene que cambiar, y... este Gobierno en Israel está dificultando mucho el cambio", reconoció Biden en un acto de recaudación de fondos.

