https://sputniknews.lat/20231229/amlo-aconseja-al-pueblo-argentino-el-autoritarismo-no-funciona-es-cosa-de-no-caer-en-la-trampa-1147010699.html

AMLO aconseja al pueblo argentino: "El autoritarismo no funciona, es cosa de no caer en la trampa"

AMLO aconseja al pueblo argentino: "El autoritarismo no funciona, es cosa de no caer en la trampa"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aconsejó a la población argentina no caer en la violencia y la confrontación ante la llegada al poder de... 29.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-29T17:25+0000

2023-12-29T17:25+0000

2023-12-29T17:25+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

argentina

méxico

javier milei

política

protestas

patricia bullrich

confederación general del trabajo (cgt)

aerolíneas argentinas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/16/1145946222_0:83:1600:984_1920x0_80_0_0_3ca7b7c311196b2e1d9e013faf639848.jpg

"Imagínense quienes votaron pensando que iba a haber un cambio y, después, ven que se busca impedir, negar, condicionar la libertad. La verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía: decir una cosa y hacer otra. [Mi consejo sería] que no haya confrontación, que no haya violencia", apuntó en su conferencia de prensa.El mandatario mexicano destacó que las acciones autoritarias nunca han tenido un buen fin, por lo que la gente debe evitar agredir, apostando por la resistencia civil pacífica."El autoritarismo no funciona, es cosa no caer en la trampa. ¿Qué tienen ellos? La fuerza bruta. No tienen la razón, entonces se imponen por la fuerza y es el terror (...). Así han sido las dictaduras en Argentina y Chile. No hay que caer en eso. Hay que evitar la confrontación. Solos se irán dando cuenta", subrayó.Por segundo día consecutivo, López Obrador criticó las políticas que incentiva Milei, como la privatización de ciertos servicios o la venta de compañías relevantes, como Aerolíneas Argentinas. Además, precisó que el discurso de su homólogo argentino es "hipócrita".Los dichos del presidente de México se deben a las recientes protestas realizadas en Argentina por parte de diversos sectores. Las más recientes fueron promovidas por trabajadores agrupados en la central obrera CGT y numerosas organizaciones sociales.La CGT respondió con la movilización al megadecreto de Necesidad y Urgencia impulsado por el presidente argentino, que modifica o anula más de 300 leyes y que incluye cambios en normas laborales."Su primer acto de Gobierno es un Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales", dice el escrito de la CGT.Además, la movilización se realizó en rechazo al protocolo antipiquetes presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que, entre otras cosas, impide manifestarse en calles y avenidas, para no entorpecer el tránsito.

https://sputniknews.lat/20231223/el-gasto-e-inversion-publicos-en-america-latina-por-que-amlo-y-milei-distan-en-su-aplicacion-1146794064.html

argentina

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, argentina, méxico, javier milei, política, protestas, patricia bullrich, confederación general del trabajo (cgt), aerolíneas argentinas