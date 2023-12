https://sputniknews.lat/20231229/el-parlamento-de-china-designa-al-comandante-de-la-armada-como-nuevo-ministro-de-defensa-1147012167.html

El Parlamento de China designa al comandante de la Armada como nuevo ministro de Defensa

El Parlamento de China designa al comandante de la Armada como nuevo ministro de Defensa

PEKÍN (Sputnik) — El Parlamento de China designó al almirante Dong Jun, comandante de la Marina de Guerra del Ejército Popular de Liberación, como nuevo... 29.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-29T16:03+0000

2023-12-29T16:03+0000

2023-12-29T16:03+0000

internacional

🌏 asia

china

ministerio de defensa de china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1d/1141069856_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_701bd77c14c1f1e667f7a8ff4765aaa0.jpg

Dong Jun ocupó el cargo de comandante de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China en 2021. La decisión sobre el nuevo nombramiento se tomó dos meses después de anunciarse la destitución del anterior titular de Defensa, Li Shangfu. Las causas de su cesantía no se revelan. Li Shangfu no ha aparecido en público desde finales de agosto, tras su participación en el Foro Chino-Africano sobre Paz y Seguridad. El medio The Wall Street Journal comunicó el 15 de septiembre pasado, citando a funcionarios norteamericanos, que Li estaba siendo investigado por un caso de corrupción y, probablemente, abandonaría el cargo. Los representantes oficiales de la Cancillería china y del Ministerio de Defensa declararon entonces que no estaban al tanto de la situación en torno a Li Shangfu.

https://sputniknews.lat/20231218/el-poderio-naval-chino-se-eleva-con-la-botadura-del-cuarto-buque-de-asalto-anfibio-tipo-075-1146670900.html

🌏 asia

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌏 asia, china, ministerio de defensa de china