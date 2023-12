https://sputniknews.lat/20231229/la-creciente-disputa-entre-filipinas-y-china-es-consecuencia-de-la-presencia-de-eeuu-en-la-region-1146988206.html

La creciente disputa entre Filipinas y China es consecuencia de la presencia de EEUU en la región

Las tensiones chino-filipinas sobre el mar de China meridional han aumentado, y Pekín advirtió al archipiélago que no "cause problemas y caos".El 20 de diciembre, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, instó a Manila a actuar con "cautela", subrayando que las relaciones entre las naciones "se encuentran en una encrucijada".Los comentarios se produjeron tras una serie de encontronazos en el cuerpo de agua entre embarcaciones de ambos países, incluyendo una colisión entre un barco filipino y uno de la guardia costera china cerca de las disputadas Islas Spratly a principios de este mes.Filipinas alegó que "barcos de la Guardia Costera china y de la Milicia Marítima China acosaron, bloquearon y realizaron maniobras peligrosas contra buques de suministro civiles filipinos". Pekín criticó las acusaciones, culpando al barco filipino de "ignorar varias advertencias severas" y "chocar deliberadamente" con su embarcación.El grupo de expertos Quincy Institute, con sede en Washington, acaba de publicar un trabajo coincidiendo con la posición del gigante asiático.La disputa que se desarrolla entre China y Filipinas está lejos de ser el único escenario de tensiones marítimas en curso para Pekín. Sin embargo, la situación ha empeorado en relación a los muchos otros enfrentamientos, afirma un artículo publicado por el grupo, citando al director del programa Sur Global del Instituto Quincy, Sarang Shidore. Según él, la respuesta asertiva de Manila a las tácticas de China en el mar de China meridional, que Pekín reclama casi en su totalidad, es "en parte un subproducto de la presencia estadounidense en la región".De hecho, el gobierno de Joe Biden intensificó la cooperación militar con Manila después de que el presidente filipino Ferdinand 'Bongbong' Marcos (Jr.) tomara las riendas del gobierno. Bajo Marcos, las relaciones de Manila con Pekín se volvieron tensas, mientras que bajo su predecesor Rodrigo Duterte, la mayoría de las disputas entre Filipinas y China se resolvieron de forma rutinaria.Cabe recordar que Marcos es conocido por su postura pro-occidental y anunció a principios de 2023 que su gobierno estaba considerando un pacto de seguridad trilateral con Estados Unidos y Japón. En febrero, la administración Marcos concedió al ejército estadounidense acceso a cuatro bases militares filipinas adicionales, además de los cinco sitios existentes, en virtud del Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada de 2014 entre Estados Unidos y Filipinas.En agosto, surgieron informes de que el ejército estadounidense estaba en conversaciones para desarrollar un puerto en las islas Batanes, en el noroeste de Filipinas, que podría darle a Washington cierto control sobre el Canal Bashi, una parte del Estrecho de Luzón entre el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional. El canal se considera un cuello de botella para los barcos chinos que se desplazan entre el Pacífico Occidental y el Mar de China Meridional."Ellos [los chinos] se dan cuenta de que los riesgos para ellos son muy altos. Creo que toda esta tensión con Filipinas es una consecuencia de la tensión con Taiwán", dijo Lyle Goldstein, director de Compromiso Asiático en Prioridades de Defensa, al grupo de expertos con sede en en los EEUU.Según Goldstein, el estrecho de Luzón se ha convertido en una parte "cada vez más importante" de los preparativos estadounidenses para una "contingencia de Taiwán" en medio de las crecientes tensiones entre Pekín y Washington por la isla. "Estados Unidos ha estado tratando de sentar las bases para prepararse para el día en que tendrá que desplegar fuerzas significativas en Luzón", dijo el académico estadounidense.El grupo de expertos señaló que Pekín ve el diseño de Washington y continúa advirtiendo a Manila sobre las consecuencias potencialmente desastrosas de la cooperación entre ambos países en el escenario de Taiwán.Según el grupo, el país norteamericano no debería alentar a Manila a involucrarse en un conflicto directo con China, no sólo porque es probable que termine muy mal para Filipinas, sino porque corre el riesgo de que Washington se vea arrastrado al conflicto. El Tratado de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Filipinas de 1951 exige que ambas naciones se apoyen mutuamente si otra parte las ataca.Si bien la actual disputa chino-filipina aún no se ha traducido en una crisis grave, se ha convertido en "un agente cada vez más peligroso y un posible punto de inflamación" para las tensiones latentes entre Estados Unidos y China, concluyó el estudio.

