Ningún milagro económico puede arreglar los índices de aprobación cada vez más bajos de Biden

El respaldo al presidente estadounidense Joe Biden ha caído a un mínimo histórico del 34% a pesar de que la economía estadounidense muestra resultados mejores...

Aparentemente, los votantes estadounidenses no han creído la historia de la Casa Blanca sobre el éxito de la política económica de la Administración Biden—conocida como Bidenomics—, a pesar de que Washington está experimentando un desempleo relativamente bajo, un crecimiento económico constante y una inflación más lenta, según The Hill.De hecho, mientras que una encuesta de julio conducida por analistas económicos estadounidenses realizada en nombre de Bloomberg mostró un 60% de posibilidades de que la nación caiga en recesión en los próximos 12 meses, Estados Unidos aparentemente ha evitado este peor escenario. Aún así, el índice de aprobación del presidente Joe Biden ha caído a un nuevo mínimo.Una encuesta reciente de la Universidad de Monmouth, en West Long Branch, Nueva Jersey, ha demostrado que sólo el 34% de los encuestados estadounidenses aprueba la presidencia de Biden. Casi el 70% está descontento con su gestión de la inflación, aunque recientemente ha caído al 3,14%. Más de la mitad de los votantes estadounidenses desaprueban el historial de Biden en materia de empleo, a pesar de que la tasa de desempleo de noviembre del 3,7% marca el nivel más bajo de desempleo en cinco décadas.Además, en una hipotética revancha en 2024, el mandatario se encuentra actualmente dos puntos porcentuales detrás del expresidente Donald Trump, según el rastreador de encuestas The Hill/Decision Desk HQ.Una encuesta anterior realizada por Fox News refleja una tendencia similar: tres cuartas partes de los estadounidenses califican negativamente la economía del país norteamericano. Asimismo, el 67% (incluido el 84% de los republicanos y el 77% de los independientes) dice que la situación no mejorará en el futuro cercano.Los demócratas parecen estar igualmente desencantados: el 59% dice que la economía estadounidense está en mal estado y el 46% dice que es poco probable que mejore. La inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones de todos los partidos.Un estudio reciente del Wall Street Journal indicó que los estadounidenses se sienten "heridos" por las políticas económicas de Biden, citando los altos precios de los alimentos y la gasolina. La gente no está sintiendo los beneficios de Bidenomics y el "aterrizaje suave" porque el aumento de los precios está creando una crisis del costo de vida.Cuando se trata de las probabilidades electorales de Biden en 2024, existe un creciente escepticismo sobre la capacidad del presidente estadounidense para convertir la aparente recuperación económica en "un punto de venta", incluso si Estados Unidos puede reducir la inflación sin caer en una recesión, según el medio de comunicación. El repunte de la inflación ha empañado gravemente la primera vez de Biden y parece que el desencanto ha llegado para quedarse.

