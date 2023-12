https://sputniknews.lat/20231229/ucrania-lanza-una-suplica-para-obtener-fondos-de-donantes-internacionales-1146991026.html

Ucrania lanza una súplica para obtener fondos de donantes internacionales

Ucrania lanza una súplica para obtener fondos de donantes internacionales

En medio de la pausa en el envío de financiamiento desde Estados Unidos, Ucrania urgió a donantes extranjeros que le envíen dinero que fortalezca su... 29.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-29T04:41+0000

2023-12-29T04:41+0000

2023-12-29T04:41+0000

defensa

ucrania

eeuu

seguridad

bloomberg

financial times

unión europea (ue)

chuck schumer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/13/1145853047_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_aece28c4e001bd14f6013b6edb2f64de.jpg

De acuerdo con información de Bloomberg, el primer ministro del país europeo, Denís Shmigal, lanzó una voz de alarma sobre las finanzas del país, solicitando una reunión de emergencia con los donantes internacionales.En el documento, el funcionario dijo que el financiamiento es necesario para enero del próximo año y debe canalizarse hacia las necesidades presupuestarias básicas de Kiev."El mensaje refuerza las súplicas ucranianas ante los más de 110.000 millones de dólares de ayuda financiera que se ven frenados por las luchas políticas internas en Estados Unidos y la Unión Europea", publica Bloomberg.La semana pasada, el Ministerio de Finanzas declaró que, tras haber recibido más de 42.000 millones en ayuda exterior en 2023, las necesidades de financiación para 2024 ascienden a 37.300 millones de dólares.Shmigal dijo en la carta que los donantes deberían celebrar una reunión en enero próximo, antes de la prevista para marzo. "No podemos esperar hasta marzo para financiar nuestras necesidades sociales", afirmó.De acuerdo con el espacio noticioso, no quedó claro cómo respondieron los destinatarios a la carta ni si aceptaron reunirse antes.Mientras está al pendiente de la respuesta de los posibles donantes, Ucrania sigue a la espera de financiamiento desde Estados Unidos, el cual se mantiene congelado en el Congreso por diferencias entre republicanos y demócratas y la llegada de las vacaciones de fin de año.Recientemente, se dio a conocer que la vice primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, advirtió que es probable que su país tenga que posponer el pago de salarios y pensiones de funcionarios públicos y de millones de ciudadanos si Estados Unidos y la Unión Europea no cumplen con la ayuda financiera que prometieron, informó el Financial Times.La funcionaria de Estado dijo que Kiev ha tratado de ahorrar dinero y cambiar las prioridades del gasto desde septiembre, cuando el apoyo de sus aliados comenzó a flaquear. Según la prensa occidental, el cansancio por la situación en Ucrania se ha extendido a ambos lados del océano Atlántico a medida que los problemas internos continúan acumulándose y Kiev no muestra ningún logro en el campo de batalla. Recientemente, el líder demócrata del Senado estadounidense, Chuck Schumer, admitió que los parlamentarios de la llamada cámara alta no han llegado a un acuerdo para ayudar a su aliado en Europa oriental, ya que la cuestión ha demostrado ser difícil. Así, el trabajo continuará en enero.

https://sputniknews.lat/20231228/biden-en-la-disyuntiva-de-su-estrategia-en-ucrania-1146974275.html

https://sputniknews.lat/20231228/ucrania-advierte-retrasos-en-el-pago-de-salarios-y-pensiones-por-falta-de-ayuda-de-sus-aliados--1146957986.html

ucrania

eeuu

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, eeuu, seguridad, bloomberg, financial times, unión europea (ue), chuck schumer