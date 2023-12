https://sputniknews.lat/20231230/el-nuevo-obus-koalitsiya-sv-aumenta-la-potencia-de-la-artilleria-rusa-1147030732.html

El nuevo obús Koalitsiya-SV aumenta la potencia de la artillería rusa

El nuevo obús Koalitsiya-SV aumenta la potencia de la artillería rusa

El sistema de artillería Koalitsiya-SV de fabricación rusa integra las soluciones, tecnologías y componentes más avanzados, lo que da lugar a una excelente... 30.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-30T12:41+0000

2023-12-30T12:41+0000

2023-12-30T12:41+0000

rusia

🛡️ industria militar

defensa

koalitsiya-sv

armamento

🎖️ especiales militares

obús

artillería

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/1e/1147031203_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f1479190858be21a0c24ad1e98041576.jpg

La artillería es el dios de la guerra que vive en Rusia. El obús autopropulsado Koalitsiya-SV, el mejor del mundo en cuanto a alcance, precisión y eficacia operativa, se está fabricando en serie en la empresa rusa Uraltransmash y ya está cumpliendo con éxito las tareas previstas en el teatro de operaciones ucraniano.El director general de Rostec, Serguéi Chemézov, anunció el 27 de diciembre la finalización con éxito de las pruebas estatales del más reciente obús de 152 mm, el despliegue de la producción y el inicio de entregas a las tropas rusas en la zona de la operación militar especial. Anteriormente, una fuente cercana al Ministerio de Defensa ruso declaró que el Koalitsiya-SV se utiliza en ejemplares únicos y su principal cometido es aportar un cambio decisivo en la guerra contra-batería. Las tropas rusas recibieron el primer lote experimental de los nuevos cañones en la primavera de 2020.El obús está equipado con un moderno cañón 2A88 y está diseñado para destruir baterías de artillería, vehículos blindados, personal enemigo, así como sistemas de defensa antiaérea, puntos de control y fortificaciones a una distancia de hasta 70 kilómetros con un proyectil a reacción, mientras que en el caso de proyectiles convencionales el alcance es de hasta 40 kilómetros.Koalitsiya-SV por sus características de fuego es notablemente superior a todos los análogos rusos y occidentales. Los procesos de preparación del disparo están totalmente automatizados, incluidas las etapas de la selección del tipo de proyectil, la colocación de la espoleta y el guiado del cañón. La automatización proporciona además navegación, control remoto del disparo, alta precisión y alta cadencia de fuego de 10 disparos por minuto, que en ciertos modos puede alcanzar los 16 disparos por minuto. Un papel importante lo desempeña el sistema de microondas que enciende toda la pólvora a la vez. El obús es capaz de soportar temperaturas extremadamente bajas y altas, ya que está equipado con un sistema de refrigeración y calefacción del cañón.A modo de comparación, el obús autopropulsado M109A6 Paladin de producción estadounidense, con una tripulación de cuatro personas, puede efectuar hasta seis disparos por minuto a una distancia de hasta 30 kilómetros. El Panzerhaubitze-2000 de fabricación alemana, con una tripulación de cinco personas, puede efectuar 12 disparos en 59,7 segundos, pero una cadencia de fuego tan elevada no garantiza la precisión. Ese obús envió una vez un proyectil especial V-LAP propulsado por cohete a 56 kilómetros en Sudáfrica, pero en modo normal el alcance no supera los 30 kilómetros. Todos los proyectiles de la OTAN de calibre 155 mm son considerablemente inferiores en cuanto a alcance, con un límite de 40 kilómetros.Superioridad absoluta El nuevo obús es manejado por tres especialistas: comandante, artillero-operador y mecánico conductor. La torreta de artillería está deshabitada y la tripulación se encuentra en una cápsula blindada. La solución de diseño recuerda al tanque Armata, donde los tripulantes están aislados del resto de compartimentos y de la torreta. El obús se basa en la plataforma del tanque T-90, y con un peso en combate de 48 toneladas, conserva la maniobrabilidad de ese carro de combate. La modificación sobre las ruedas del Koalitsiya-SV, basada en el vehículo KamAZ-6550, lo hace incluso más maniobrable. Las variantes sobre orugas y sobre ruedas tienen un compartimento de combate unificado, una torreta completa y un obús estriado 2A88 de 152 mm. El armamento del cañón autopropulsado también incluye una torreta teledirigida con una ametralladora de 12,7 mm.Los puestos de trabajo del artillero y del comandante del Koalitsiya-SV están equipados con pantallas digitales e integrados en un único sistema de control táctico automatizado. La tripulación puede recibir designaciones de objetivos a través de un canal de comunicación digital, llevar a cabo la observación del terreno las 24 horas del día, realizar cálculos autónomos de las unidades de tiro y llevar a cabo la corrección del fuego en cualquier condición meteorológica. Los datos externos son procesados por el sistema de información y mando de a bordo, que proporciona datos para la gestión de los disparos y la munición. Se implementa un modo de incursión de tiro, cuando varios proyectiles se disparan a lo largo de trayectorias individuales y alcanzan simultáneamente un único objetivo. En este modo es posible alcanzar una cadencia récord de hasta 16 disparos por minuto.Para el Koalitsiya-SV, la Oficina de Diseño de Instrumentos de Tula desarrolló una munición de fragmentación y espoleta de un solo disparo muy precisa y potente. La cabeza semiactiva es guiada por láser por un operador en tierra o por un dron. Cada proyectil de 152 mm cuesta unos 50.000 dólares, pero tras impactar contra el objetivo enemigo no hace falta un segundo disparo.Otra munición fue creada por la Oficina de Diseño Kompas, con sede en Moscú. El módulo de navegación Glonass situado en la cabeza del proyectil de 152 mm y un sistema de timones aerodinámicos, que se despliegan en el momento del disparo y corrigen la dirección del vuelo, garantizan la precisión del blanco en coordenadas conocidas. La desviación circular probable no supera los 10 metros. El diseño de la Oficina de Diseño Kompas permite modernizar los viejos proyectiles de los arsenales rusos. El coste de la conversión de una munición básica de artillería en una munición guiada es de unos 1.000 dólares. Obsérvese que un proyectil guiado estadounidense Excalibur de 155 mm cuesta 80.000 dólares.

https://sputniknews.lat/20230919/como-el-conflicto-ucraniano-mejoro-las-armas-rusas-1143871422.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Aleksandr Khrolenko

Aleksandr Khrolenko

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Aleksandr Khrolenko

rusia, 🛡️ industria militar, koalitsiya-sv, armamento, 🎖️ especiales militares, obús, artillería