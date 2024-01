"Realmente México se ha convertido en un exportador de ensamblado. Lo que explica por qué la economía no crece, explica los bajos salarios del sector y explica el estancamiento de desarrollo económico de México (...) Sí es un gran exportador, pero quienes exportan, son las las empresas extranjeras que se vinieron a instalar sobre todo en la frontera norte. Es decir, no es, aunque se contabiliza para México, no es la economía ni el producto ni los productores mexicanos quienes exportan. Entonces ahí tienes el gran fallo del modelo".