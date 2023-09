https://sputniknews.lat/20230906/ante-la-economia-volatil-de-eeuu-como-le-afectara-a-mexico-hacia-las-elecciones-de-2024-1143395903.html

Ante la economía volátil de EEUU, ¿cómo le afectará a México hacia las elecciones de 2024?

Ante la economía volátil de EEUU, ¿cómo le afectará a México hacia las elecciones de 2024?

La economía de México está fuertemente enlazada con la de Estados Unidos, por lo que cualquier cambio en los indicadores del país angloparlante tiene impacto... 06.09.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con la Oficina de Análisis Económicos, el incremento de los precios en EEUU se aceleró durante julio. El deflactor del gasto de consumo (PCE), que la Reserva Federal (Fed) usa para evaluar qué tan próximo está su objetivo de inflación, mostró un alza de 3,3%, frente al 3% del mes anterior.Otro rubro relevante es el relacionado con salarios y la creación de empleo en EEUU. En el primer ámbito, se desaceleró de 0,4% a 0,2% la tasa mensual. En el segundo punto, si bien en agosto pasado se crearon 187.000 puestos de trabajo, cifra por encima de las previsiones (170.000), la tasa de desempleo subió a 3,8% desde el 3,5% del mes anterior. Además, el número de ofertas de empleo también cayó a 8.827 millones, 338.000 menos que en julio; es el nivel más bajo desde marzo de 2021.Pero eso no es todo. La economía estadounidense ha estado en la mira de los analistas, especialmente desde mayo pasado, cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, admitió que su país podría atravesar una "recesión leve".Al respecto, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Óscar Rojas explica en entrevista para Sputnik que los posibles escenarios para México durante el próximo año se deben analizar desde diversas vertientes.Sin embargo, el también docente recuerda que cuando EEUU se muestra más fuerte en materia económica y política es cuando ejecuta con ahínco en México y el mundo varias directrices que afectan a las naciones. Pero cuando Washington atraviesa una mala racha "le da apertura y grados de libertad a la economía mexicana para delinear y redefinir sus políticas interiores".Un problema de antañoEl desbalance económico que atraviesa Estados Unidos no es nuevo. Rojas apunta que el problema se arrastra desde la crisis de 2008, cuando colapsó el mercado de préstamos inmobiliarios, con un efecto internacional."La pandemia de COVID-19 también dejó ver la vulnerabilidad que tiene (EEUU) frente a la economía china. Por ello, los indicadores actuales expresan esa problemática en la que Washington expone igualmente su incapacidad de operación efectiva en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Siempre está el riesgo de la recesión, y yo creo que por eso también se está haciendo esta reconfiguración de nearshoring y el cierre de filas para intentar alcanzar otro tipo de niveles económicos", agrega.En esta ecuación también están latentes los niveles inflacionarios. En el caso de EEUU, la Reserva Federal ha aumentado la tasa de interés de referencia 10 veces desde marzo de 2022, en un esfuerzo por frenar la inflación, que todavía duplica la aspiración de la entidad. Al aplicar esta medida, se encarece el crédito para los bancos y otras instituciones financieras, lo que causa que pedir dinero prestado sea más costoso y, por lo tanto, se desincentiven el gasto, el consumo y la inversión.El incremento de las tasas por parte del banco central estadounidense puede tener un fuerte impacto en el resto del mundo, ya que los inversionistas extranjeros pueden ver más atractivo mover su capital en ese país y retirar así sus movimientos económicos de otras naciones emergentes, lo cual a su vez desencadena una mayor demanda del dólar y, por tanto, su apreciación.Un punto más a analizar, destaca Rojas, son los problemas políticos y sociales en el territorio estadounidense, donde las elecciones del próximo año en Washington también juegan un papel relevante.Entre estos hechos, está "el encarcelamiento de Donald Trump, la senilidad evidente de Joe Biden y todo el asunto que revela que quienes dominan en esa nación, en última instancia, el entorno, y de manera total, son los capitales, especialmente el complejo industrial militar".México frente al próximo añoEl presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, refirió en su conferencia matutina del 5 de septiembre que no habrá una crisis económica en la nación latinoamericana a raíz de las elecciones generales en Estados Unidos, agendadas para noviembre de 2024."De acuerdo con mi análisis, no vamos a tener crisis interna porque no va a haber crisis financiera en Estados Unidos por la elección presidencial, que va a ser en noviembre del año próximo. De aquí a noviembre de [de 2024], no veo crisis económica y financiera", defendió el mandatario latinoamericano. Pero no es tan simple. Para Rojas, sí existen riesgos para la economía mexicana, especialmente por la cercanía en sus cadenas de valor con los mercados estadounidenses, ya que esto impediría que crezca el país como lo ha hecho en los últimos años.En entrevista para Sputnik, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) César Salazar dice que también hay otros rubros que pueden afectar a México durante 2024, esto debido a los comicios, como el gasto público."Ahí podemos ver un impacto y, de hecho, ya hubo algunos anuncios, por ejemplo que el presidente López Obrador anunciara que el próximo año el monto de las pensiones (de adultos mayores) subirá 25%. Eso, de facto, significa que habrá un incremento de ese porcentaje en el presupuesto para ese programa. No es poca cosa. También ya se habla [de ajustes] en las becas del Bienestar y en programas sociales (...), lo que se reflejaría en el gasto público", comenta.Algunas soluciones para MéxicoAunque puedan existir problemas causados por los problemas económicos en EEUU, aún hay algunas soluciones que se pueden aplicar en los manejos mexicanos, estiman los economistas consultados.Por ejemplo, Rojas considera que las obras emblemáticas del actual sexenio, como los trenes Maya y Transístmico, comenzarán a rendir frutos en los siguientes meses, especialmente tras darse a conocer los resultados de las elecciones presidenciales en México, agendadas para el verano de 2024."En el siguiente sexenio, la locomotora será interna, en el sentido de que el mercado nacional en el sur, centro y norte se integrará de mejor manera, y eso le da un mayor dinamismo que puede compensar la ralentización de Estados Unidos y, al mismo tiempo, aprovechar esa debilidad [de Washington] para crecer", refiere.El experto agrega que para que eso se consolide deben mantenerse tanto las políticas para seguir invirtiendo en ese tipo de proyectos, como en las tareas de austeridad que se han promovido desde Palacio Nacional de 2018 a la fecha.En ese sentido, ambos docentes de la UNAM prevén que haya una continuidad en el Gobierno mexicano, es decir, que el siguiente mandato sea encabezado por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).Salazar recomienda que tanto en la recta final de la Administración de López Obrador como en el próximo Gobierno se defina el camino a seguir, apostando por una mayor inclusión."Lo que habría que pensar es qué clase de políticas necesitamos y queremos realmente tener; [se tendría que velar] por un crecimiento que sea inclusivo, que pueda darse con una mejor distribución del ingreso, donde el Estado pueda dotar a la sociedad de mejores y mayores servicios. Sobre eso tendríamos que reflexionar ahora porque, en realidad, considero que el statu quo se mantendrá", rescata Salazar.Además, estima que tampoco se darán fuertes ajustes en el vínculo económico con EEUU."Aunque este Gobierno, el que actualmente encabeza López Obrador, parecía muy aguerrido, la verdad es que nunca tuvo mayor enfrentamiento con la economía estadounidense. Se terminó la renegociación del TMEC (acuerdo comercial trilateral conocido como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), nos hemos beneficiado de las remesas desde EEUU y de la cercanía con algunas industrias, con el famoso nearshoring", subraya el también docente de la UNAM.¿Qué podría ocurrir en 2025?El 5 de septiembre, López Obrador declaró en su conferencia de prensa que preveía algunos ajustes económicos en 2025, meses después de que inicie el mandato de la nueva presidencia mexicana.Entonces, el mandatario acotó que, para que los efectos no sean negativos, hablará con la persona que sea electa como la representante del partido oficialista al que pertenece, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), un cargo que figura una precandidatura de facto."Yo entrego en septiembre del año próximo. De todas maneras, voy a hablar bien sobre esto, sobre cómo veo las cosas, con quien me sustituya en el movimiento de transformación, porque no hay que confiarnos para nada. Por ejemplo, que no se pierda impulso en inversión pública y construcción", apuntó.No obstante, Salazar precisa que esos cambios son normales en cada inicio de sexenio y uno de los más visibles fue en la crisis económica de 1994, también conocida como el Efecto tequila, donde una de las grandes consecuencias fue la devaluación del peso mexicano. Ese año el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari entregó el poder del ejecutivo federal a Ernesto Zedillo, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). "Los que sí tenemos los primeros años de Gobierno son desaceleraciones o pequeñas recesiones. Una de las explicaciones que se da regularmente es que, como llegan nuevos personajes a ocupar Secretarías fundamentales, el gasto no se dispersa de forma adecuada. De esta manera, el gasto público se retrasa y, con ello, se frenan varias actividades económicas, lo que afecta la dinámica en esta materia. Esto es lo que podría pasar, y que ya hemos visto, sobre todo en el primer año del nuevo sexenio", afirma el experto.Al respecto, Rojas puntualiza que la revisión al alza de crecimiento económico nacional, donde ya México se acerca al 4%, es un signo positivo a pesar de los ajustes que pudiesen ocurrir en 2025."Es una muy buena idea generar, en la decisión democrática, que se cuide el puenteo en la política económica, donde se continúe con lo que ha funcionado. Además, empezaremos a ver cómo los megaproyectos comenzarán a desplegar su energía (...). Esos elementos compensarán que, en caso de que haya una disminución del PIB (Producto Interno Bruto), este no sea tan profundo y que, a su vez, se aprovechen otros medios. Considero que se darán las condiciones para que haya un boom económico en nuestro país", concluye.

