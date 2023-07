https://sputniknews.lat/20230727/el-fmi-mejora-la-perspectiva-de-crecimiento-de-mexico-que-significa-este-dato-para-su-economia-1141942315.html

El FMI mejora la perspectiva de crecimiento de México: ¿Qué significa este dato para su economía?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó sus expectativas de crecimiento a nivel mundial, con buena proyección para México. Para este 2023, el organismo... 27.07.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el informe de la institución financiera, el avance de México se da por la recuperación del sector servicios tras la pandemia de COVID-19, mismos que son altamente demandados desde Estados Unidos."El descenso entre 2022 y 2023 obedece a la reciente moderación del rápido crecimiento registrado en 2022 debido a la reapertura tras la pandemia, así como al descenso de los precios de las materias primas", agrega el Fondo Monetario en el documento titulado "Actualización de perspectivas de la economía mundial de julio de 2023: Resiliencia en el corto plazo y retos persistentes".La subdirectora de análisis económico de la empresa Monex, Janneth Quiroz, señala en entrevista para este medio que, junto al pronóstico del FMI, hay que tomar las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mexicano esta semana. Por ejemplo, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que tuvo una variación anual de 3,2% en términos reales."En total, el crecimiento de la economía mexicana acumula un avance. Es decir, estamos teniendo un primer semestre mucho más positivo de lo que se tenía descontado. De ahí que, si bien se espera una desaceleración para la segunda mitad del año, aun así, al menos lo que estima el Fondo, es que haya un avance de 2,6%. Es una expectativa conservadora, considerando que tenemos seguro una [expansión] de más de 3%", expone.En este sentido, el líder de la carrera de Finanzas y Banca en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Carlos Aréchiga, comenta en una charla para Sputnik que es una muestra de que la macroeconomía es cada vez más estable."Por ejemplo, vemos que el consumo está creciendo, que el desempleo ha bajado y eso ha hecho que la economía tenga un crecimiento mejor que el año pasado", apunta.Los factores detrás del pronósticoAunque es una noticia positiva el ajuste al alza por parte del FMI para el pronóstico de crecimiento de México en este año, hay algunos factores a vigilar.Los especialistas coinciden en que temas como el superpeso, como se ha calificado la fortaleza de la divisa latinoamericana frente al dólar, y la inflación deben estar en constante observación."Hay que estar muy atentos también a la tasa de interés y las perspectivas inflacionarias (...) Hace poco, el Banco de México (Banxico) mostró que la estimación está en mejores niveles", da a conocer el docente de la EBC. A este factor se suma la estrecha relación económica y comercial de México con su vecino del norte."[Se debe prestar atención] a la actividad económica estadounidense y si esta continúa mostrando un aterrizaje suave, una desaceleración muy gradual o si pudiera estarse presentando contracción más pronunciada (...). Al final, también es una acumulación de varios aspectos internacionales", declara Quiroz.Al respecto, Aréchiga precisa que también se debe revisar la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed, por su apelativo en inglés)."EEUU subió la tasa de interés en 25 puntos base. Creemos que Banxico no la ajustará al alza y que este cambio en la Fed es el último. De ser así, podríamos estar hablando que si mejora la economía de Estados Unidos, a México le alcanzará para crecer el más de 2% que dijo el FMI", asevera. Una economía en terreno positivoCon el fin de que México crezca más de 2% este año, los expertos señalan que uno de los pilares es mantener una buena relación a nivel internacional, por ejemplo, con EEUU."En esta época, el sector automotor cuenta con un avance más dinámico frente a otras industrias. La razón es por la inversión que anunció Tesla en Nuevo León, atraerá más negocios", menciona el experto de la EBC.Sumado a esto, la subdirectora de análisis económico de Monex pondera la resiliencia existente en el mercado interno."El consumo ha mostrado una resiliencia importante, en gran medida por la confianza [de la población], pero también hay otros factores, como el envío de remesas. Sin embargo, el dinamismo hacia adelante puede estar apoyado o no, en todo caso, de lo que suceda en Estados Unidos y con las tasas de interés", ahonda.¿Qué pasa con México en 2024?Aunque el pronóstico del FMI es alentador para 2023, el organismo disminuyó la estimación de crecimiento económico en México para el próximo año. Este pasó es de 1,6% a 1,5%, lo que los expertos consideran como una baja marginal."La reducción se hizo porque se incrementó [el pronóstico] para este año. Se elevó la base de comparación y es por ello que, para el próximo año, hay una proyección ligeramente más acotada que lo que se había mostrado en abril", dice la especialista.Hacia el año que entra, agrega Aréchiga, también se deben tomar en cuenta los temas electorales en México y EEUU, pues ambos países renovarán entonces sus poderes ejecutivos en las urnas en 2024."En general, en este instante, los mercados están siendo más optimistas respecto al crecimiento económico para este año. Puede haber un ajuste el año que entra en donde, por cuestiones políticas del país e internacionales, no sea el mismo avance", puntualiza.En este ámbito, acota el especialista, también juegan un papel relevante el crecimiento de la economía china y la operación especial militar en Ucrania.A pesar de ello, Quiroz no descarta que otros organismos y agencias calificadoras mejoren sus estimaciones para México en 2023 y 2024."Hemos venido viendo revisiones al alza de manera consecutiva porque la actividad económica en el primer semestre tiene un comportamiento bastante resiliente, y esto apoyaría la visión sobre un crecimiento más positivo de lo que se esperaba a principios de año", concluye.

