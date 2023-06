https://sputniknews.lat/20230629/economia-frenada-e-insolvencia-para-pagar-deudas-asi-afectan-las-tasas-de-interes-altas-a-mexico-1141051121.html

Economía frenada e insolvencia para pagar deudas: así afectan las tasas de interés altas a México

Si bien el Banco de México (Banxico) ha mantenido su tasa de interés en 11,25% durante dos periodos consecutivos, el nivel elevado de la misma tiene... 29.06.2023, Sputnik Mundo

Desde mayo, el banco central del país latinoamericano decidió frenar el ajuste al alza de la tasa de referencia, en línea con lo estipulado por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés). Así, se detuvo un ciclo de casi dos años de incrementos. Desde junio de 2021, la tasa de interés acumuló un incremento de 7,25 puntos porcentuales, lo cual, invariablemente, tendrá efectos negativos en el bolsillo de los mexicanos, sobre todo aquellos que utilizan créditos y préstamos. Sumado a estos factores, el consumo y la inversión descienden con el fin de pagar deudas, ya sea del sector público, empresarial o gubernamental.Entre esas secuelas, el fortalecimiento del peso mexicano juega un papel fundamental, considera Huerta."[El fortalecimiento de la moneda] se debe precisamente a la alta tasa de interés, cuyo referencial está relacionado con el de Estados Unidos. En el país norteamericano, es de 5-5,25% y aquí está en 11,25%; hay un diferencial de seis puntos porcentuales. Eso atrae entrada de capitales y la posibilidad de aumentar la oferta de dólares, por lo que se abarata el peso (...). El capital financiero gana por los dos lados", expone el economista.Afectaciones a la producción nacionalSi bien el superpeso tiene beneficios a nivel nacional, uno de los grandes impactos sucede en las exportaciones que, en combinación con la alta tasa de referencia de Banxico, da resultados negativos.Como ejemplo, Huerta menciona el conflicto de los agricultores dedicados al maíz en Sinaloa, al norte del país, quienes rechazan que deban vender sus productos a menos de 6.965 pesos, que es el precio de garantía establecido por los gobiernos estatales y federales para quienes tienen tierras de hasta 15 hectáreas."No por nada el Gobierno mexicano instrumentó el fin de semana pasado un arancel de las importaciones de maíz blanco de 50%, justo para tratar de proteger a los productores nacionales", subraya.Otro rubro donde hay secuelas es en las exportaciones petroleras, ya que tienen un valor menor a lo estipulado."[El alto nivel de la tasa de referencia] está afectando las finanzas públicas, tanto en el costo de la deuda como en los ingresos derivados de las exportaciones de petróleo ya que, al convertirlos en pesos, les dan menos [debido a la cotización con el dólar]. El Gobierno mexicano, en su afán de mantenerle el equilibrio fiscal, está reduciendo más el gasto y la inversión y eso viene a frenar más la actividad económica", afirma el especialista.¿Por qué no desciende la tasa de interés?El experto explica que la razón por la que el Banco de México (Banxico) no ha modificado a la baja la tasa de referencia es la inflación del país. Y es que tanto el banco central como el Gobierno actual tienen como meta que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) oscile entre 2 y 4%.Sin embargo, en el último dato arrojado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México —que corresponde a la primera quincena de junio— la inflación tuvo una variación de 5,18% a tasa anual, cifra menor al 7,88% reportado en 2022."[El índice] no ha bajado a los niveles objetivo y la cuestión es que [las autoridades] también se dan cuenta de las [secuelas] de la alta tasa de interés", pondera Huerta.¿Qué esperar?El doctor en economía por la UNAM descarta que la tasa de interés de Banxico disminuya en un tiempo próximo, debido a que primero se debe ajustar el nivel inflacionario del país para hacer ese cambio.Además, el banco central mexicano "está atado a la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que tampoco ha logrado disminuir la inflación en los niveles deseados. El mismo jefe de la Fed, Jerome Powell, señaló en su última comparecencia ante el Congreso que aumentarán la tasa de interés en dos ocasiones de aquí a fin de año", recuerda.Uno de los escenarios si continúan estos niveles durante un largo plazo, dice Huerta, es llegar a un bajo crecimiento prolongado."Porque, para el crecimiento económico, requieres una baja tasa de interés, el incremento del gasto público y un tipo de cambio competitivo, cosa que no tenemos en los países con políticas de austeridad fiscal", concluye.

