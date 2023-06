https://sputniknews.lat/20230620/el-futuro-de-la-institucion-financiera-mas-antigua-de-america-latina-esta-en-riesgo-1140731877.html

El futuro de la institución financiera más antigua de América Latina está en riesgo

El futuro de la institución financiera más antigua de América Latina está en riesgo

El Nacional Monte de Piedad —una de las instituciones de asistencia privada más importantes de México y de la región latinoamericana— atraviesa por una fuerte... 20.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-20T20:01+0000

2023-06-20T20:01+0000

2023-06-20T20:18+0000

américa latina

méxico

💬 opinión y análisis

sociedad

andrés manuel lópez obrador

política

luisa maría alcalde

comisión nacional bancaria y de valores (cnbv)

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/13/1140729818_0:154:2982:1831_1920x0_80_0_0_2aeee787cc71778845b428a58b41ddc6.jpg

Se ha iniciado una querella que comenzó en 2021 entre los trabajadores y la empresa, con el fin de identificar temas como el rechazo al aumento salarial del 18% y los ajustes al contrato colectivo de trabajo. Mientras los colaboradores exigen el incremento de sus sueldos y afirman que les quieren quitar sus prestaciones y pensiones, la compañía ha declarado que los cambios son para proteger a la institución de la quiebra, con proyecciones a 2027.El tema ha escalado a grado tal que, el 14 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado al respecto y comentó que ya sabía sobre este enfrentamiento."Ya tenía conocimiento de esa petición, me lo plantearon los dirigentes obreros el día 1 de mayo y les pedí que se pusieran en comunicación con Luisa María Alcalde —entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)— y lo vamos a atender este asunto", apuntó el mandatario."[Se ayudará] a los trabajadores, porque estaban varios dirigentes ese día, y hubo consenso de todos que era una injusticia lo que se estaba cometiendo con los trabajadores", acotó en su conferencia de prensa.El nacimiento del Monte de PiedadEl empresario y conde de Santa María de Regla, Pedro Romero de Terreros, fundó el 25 de febrero de 1775 el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas; se convirtió en la primera institución de su tipo en el continente americano. Su sede se localizó en el templo y colegio máximo de San Pedro y San Pablo, en la entonces capital de la Nueva España.La primera persona en acudir a empeñar un objeto fue Francisco Carabantes, quien otorgó unos diamantes.En 1821, tras el triunfo de la Independencia de México, el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas se transformó en el Nacional Monte de Piedad, nombre con el que se le conoce en la actualidad. Quince años más tarde, la sede de la casa de empeño se trasladó al edificio donde ahora es su Casa Matriz, frente al Centro Histórico de la Ciudad de México.Para 1872, fue nombrada como una empresa dedicada a la beneficencia pública.Su evolución y serviciosSegún su página oficial, en 1931, el Nacional Monte de Piedad marcó otro hito con la creación de la primera escuela de valuadores de México, con lo que se convirtió en la única institución en contar con personal certificado para revisar, cotejar y precisar el valor de una de las prendas de sus clientes.Para 1990, el Nacional Monte de Piedad pasó de ser una compañía dedicada a la beneficencia pública a una institución de asistencia privada.Su éxito, considera en una entrevista para Sputnik el experto en negocios y finanzas Ramón Martínez Juárez, radica en su modelo de negocio.En la actualidad cuentan con más de 300 sucursales en toda la República Mexicana. A través de sus préstamos prendarios y los servicios financieros, apoya a más de tres millones de familias anualmente."Con los remanentes operativos del préstamo prendario y servicios financieros, realizamos inversiones sociales. Estas se destinan a proyectos de salud, educación, vivienda, igualdad de género, seguridad alimentaria, desarrollo comunitario y económico, entre otros", refiere la institución.En 2022, 563 instituciones de asistencia o beneficencia privadas y otros programas fueron impulsados por el Monte de Piedad y un millón 209.656 personas recibieron apoyo.¿Por qué hay crisis?Los problemas financieros que actualmente aquejan al Nacional Monte de Piedad surgieron a partir de 2011, derivado de las prestaciones, apoyos y pensiones que se le otorgan a su base trabajadora.Según el medio mexicano Telediario, entre los beneficios que tienen los empleados de la institución están más de 100 días de vacaciones; 29 días de prima vacaciones, 48 días anuales de premio de puntualidad y 13 días de descanso obligatorio. En el mismo texto, De la Calle destacó que, de no alcanzar un acuerdo, la institución podría quebrar entre 2027 y 2028. Ante este panorama, han optado por cerrar casi una veintena de sucursales, recortado puestos de trabajo e implementado la campaña #SalvemosAlMonte.Sin embargo, los líderes sindicales han continuado con las manifestaciones y los llamados al Monte de Piedad para que respete sus derechos laborales y alegando que la causa de esta crisis no son las prestaciones, sino el nacimiento de la Financiera Monte de Piedad SA de CV."Más que en una unidad de negocio que refleje ganancias, solo se ha convertido en una carga económica para Nacional Monte de Piedad [IAP]. Es la financiera quien está generando costos de operación enormes, estados de cuenta en los que se puede apreciar que año tras año se trabaja en números rojos. En contraparte, se acusa sin sustento a los trabajadores de base del área prendaria de ser la carga laboral económica que está poniendo en riesgo la supervivencia de la Institución", dio a conocer para el diario mexicano El Economista el secretario general del Sindicato de Monte de Piedad, Arturo Zayún.Adaptarse al mercadoOtro de los rubros que afectan al Monte de Piedad, comenta Martínez Juárez, quien es docente de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la falta de acercamiento al mercado actual, lo que le resta importancia frente a otros actores, como los productos bancarios más flexibles, lo que amplía la inclusión financiera en México."Las organizaciones [como el Nacional Monte de Piedad] tienen que irse alineando y adaptando a estos entornos. De lo contrario, tenemos muchos casos en distintas industrias que acaban siendo reemplazadas o simplemente cierran cortinas", apunta.En caso de que esta situación siga y desaparezca la marca de Nacional Monte de Piedad, menciona el especialista, podría haber gente interesada en comprar la licencia o las carteras de la institución.Se requiere seguir los protocolos de seguimiento financiero establecidos por la Comisión Nacional de Bienestar y Seguridad Pública (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), concluye.

https://sputniknews.lat/20230610/mexicana-paso-del-exito-a-la-quiebra-que-esperar-ahora-que-amlo-quiere-comprar-la-marca-1140392132.html

https://sputniknews.lat/20230608/amlo-quiere-que-la-economia-mexicana-crezca-4-pero-el-camino-esta-lleno-de-obstaculos-1140314577.html

https://sputniknews.lat/20230608/no-todo-lo-que-brilla-es-oro-que-desventajas-tiene-el-superpeso-para-mexico-1140360157.html

https://sputniknews.lat/20230616/asi-es-como-las-remesas-se-han-convertido-en-un-factor-economico-importante-en-mexico-1140596791.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

méxico, 💬 opinión y análisis, sociedad, andrés manuel lópez obrador, política, luisa maría alcalde, comisión nacional bancaria y de valores (cnbv), 🏛️ compañías