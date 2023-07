https://sputniknews.lat/20230713/reservas-de-oro-de-mexico-donde-estan-y-por-que-son-tan-importantes-para-la-economia-1141530486.html

Reservas de oro de México: ¿dónde están y por qué son tan importantes para la economía?

Las reservas de oro son para la mayor parte de los países un pilar de su economía, dada la estabilidad y relevancia del recurso a través de la historia. Sin... 13.07.2023, Sputnik Mundo

Según el informe "Instrumentación de las operaciones monetarias, cambiarias y de administración de reservas del Banco de México (Banxico)", publicado por la entidad financiera latinoamericana, durante el siglo XIX el metal se adoptó para consolidar el patrón oro. Así, se estableció que las divisas de cada nación debían estar respaldadas por activos en oro para obtener la confianza de la gente.Sin embargo, desde el acuerdo de Bretton Woods, aprobado en 1944, este patrón fue desplazado y se estipuló la equivalencia con el dólar, misma que se eliminó en 1971 debido a que Estados Unidos no pudo mantener la estabilidad que brindaba el metal.En la actualidad, el oro es uno de los productos más durables, divisibles, transportables y difíciles de falsificar, por lo que gran parte del mundo lo emplea como moneda de cambio. "Dada su alta confianza a nivel mundial como refugio de valor, se ha utilizado como medio para proteger riesgo contra otras divisas, incluyendo el dólar. Es por eso que el valor del oro tiene una muy baja correlación, o correlación negativa, con el valor del dólar", precisa Banxico.¿Dónde están las reservas de oro de México?La mayor parte de las naciones tienen una gran cantidad de reservas de oro en otros países; es poco lo que guardan en sus territorios. Este es el caso de México, donde hasta 2017 no se sabía dónde se resguardaba este activo. Finalmente, por una petición promovida por Forbes México ante el Gobierno federal, se dio a conocer el sitio de alojo. El 98,95% del oro mexicano está en el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés), 1,05% en el territorio del país latinoamericano y 0,0004% en el Banco de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.De acuerdo con Forbes, en total México resguarda 7.265 lingotes en sus cuentas en el extranjero. Cada pieza tiene un peso neto en oro de 400 onzas troy (cerca de 12 kilogramos), con una pureza de 0,997. Según Banxico, las reservas de oro mexicanas tienen un valor de 7.593,69 millones de dólares, estimación con corte a mayo de 2023. Sin embargo, una de las grandes incógnitas es por qué México y otras naciones decidieron guardar su oro en el banco inglés. Ante ello, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Óscar Rojas detalla en entrevista para Sputnik que es más una cuestión histórica.Otro aspecto por el que la mayoría de los lingotes están en el extranjero, refiere el especialista, es porque son activos que, al igual que cualquier otra inversión, pueden moverse a sitios o instrumentos que les den mayores rendimientos."Las representaciones de riqueza no pertenecen a las naciones en abstracto, sino a grupos, a élites, y eso es muy importante porque estamos hablando de riqueza modulada por lo privado y de corte capitalista. Digamos que hay una tradición de estar moviendo los activos de valor a los lugares donde estén seguros y tengan mejores rendimientos", agrega.¿Una posible catástrofe?Entre 2019 y 2022, Venezuela sostuvo una pugna con el Banco de Inglaterra debido al congelamiento de sus reservas de oro por parte de la entidad financiera. Estas ascendían a 31 toneladas de lingotes, valuados en 1.000 millones de dólares.Sin embargo, tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como el político opositor Juan Guaidó, habían designado juntas diferentes para el Banco Central de Venezuela (BCV), mismas que se contradecían sobre qué hacer con los activos reservados en suelo británico.El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) había determinado que los lingotes debían trasladarse de Londres a Caracas, pero la jueza Sara Cockerill, del Tribunal Superior de Reino Unido, dijo que eso no ocurriría debido a que las decisiones del organismo venezolano no eran válidas bajo la ley británica.Tomando en cuenta este ejemplo, y los análisis de personas expertas en economía, se ha mencionado el riesgo que corre México al tener más de 95% de sus reservas en el extranjero.Sobre ello, el economista Rojas precisa que en el capitalismo hay dos dimensiones a tomar en cuenta: la jurídica y la del poder económico."En el primer rubro, se suele respetar. Hay una estructura, una codificación del capital a través de títulos, constituciones, sistemas internacionales, donde la propiedad privada se protege al máximo. Pero en el segundo ámbito no hay una situación de igualdad jurídica; estamos frente a un imperio y, cuando lo necesita, tiene toda la capacidad de expropiar de acuerdo a sus intereses. Así se devela la verdadera dimensión de la relación de dominio", dice el universitario."Por ejemplo, en el caso de Venezuela, está en los objetivos estratégicos de Estados Unidos por el petróleo. En la medida en que no reacciona o no responde a las necesidades estratégicas de EEUU porque tiene su autonomía, que consiguió con una revolución bolivariana, el mecanismo de presión termina siendo a través de sanciones, de inhibir la posibilidad de acceso a crédito y a recursos", destaca el experto.Más cambios de localizaciónAunque el oro sea muy estable, en la actualidad hay varias modificaciones sobre su ubicación. Por ejemplo, derivado de las sanciones occidentales contra Rusia, diversos bancos centrales y fondos soberanos de riqueza recuperaron sus reservas en el extranjero.De acuerdo con un estudio realizado por Invesco, empresa independiente de gestión de inversiones de Estados Unidos, las naciones buscan proteger sus activos áureos por la tensión geopolítica, la inflación y la desdolarización del mundo.Es por esto que, en su opinión, dadas las sanciones unilaterales contra Moscú por la operación especial militar en Ucrania, los países temen que se confisquen sus activos como ocurrió en Venezuela.Pero aún faltan más ajustes. Dado que cada vez más economías optan por comerciar con sus propias monedas, dejando a un lado el dólar, el oro jugará un papel significativo en este escenario de diversificación de divisas."Ya hay un proceso multipolar, donde diferentes campos monetarios interactúan ya no centralmente, es decir, no solo con el dólar, sino diversificando su crédito y riesgos", reconoce el economista consultado por Sputnik. "Quizás el mercado del oro sea un paso intermedio, una especie de resguardo y, al mismo tiempo, estará a la espera, mientras vemos otra reorganización del patrón monetario de papel moneda. [El oro] no será el centro de discusión, pero sí un pivote del reordenamiento del sistema de monedas internacionales", concluye.

