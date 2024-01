https://sputniknews.lat/20240102/ucrania-podria-perder-el-conflicto-en-la-primera-mitad-de-2024-1147078765.html

"Ucrania podría perder el conflicto en la primera mitad de 2024"

"Ucrania podría perder el conflicto en la primera mitad de 2024"

02.01.2024

La nota, titulada "El dolor de cabeza de política exterior de Biden en 2024", señala que las próximas semanas serán clave para discernir sus oportunidades de triunfo en los comicios presidenciales de su país, programados para finales de este año que comienza.Politico apunta que las perspectivas de reelección de Biden, quien actualmente se encuentra por detrás del expresidente Donald Trump en todas las encuestas y registrando los peores números de aprobación de un presidente en la historia moderna de Estados Unidos, podrían verse todavía más perjudicadas si fallan las varias apuestas de la Administración demócrata en materia de política exterior.En particular, el artículo menciona la posibilidad de una escalada del conflicto entre Israel y Hamás, que podría extenderse a otras partes de Oriente Medio, y el aumento de la tensión con China a causa de la injerencia de Washington sobre Taiwán, pero principalmente advierte del potencial impacto electoral contra Biden en caso de que se presente la derrota de Ucrania en su conflicto con Rusia, que luce cada más posible."Las conversaciones en el Senado que buscan vincular la ayuda a Ucrania (e Israel) a cambios importantes en la política de inmigración hasta ahora no han dado frutos. Y no hay certeza de que cualquier paquete que sea aprobado en el Senado, liderado por los demócratas, se someta a votación o sea aprobado en la Cámara liderada por los republicanos", añade Politico.El medio señala que Trump, actualmente el favorito no solo para obtener la nominación republicana, sino para ocupar la presidencia norteamericana a partir de enero del 2025, propone suspender la ayuda a Ucrania, y que una mayor cantidad de legisladores republicanos definirán su postura una vez que se oficialice su candidatura como el abanderado de su partido, lo que complicará todavía más este 2024 aprobar más fondos para Kiev.En ese sentido, la nota señala que Ucrania sentirá "absolutamente" las consecuencia de una retirada de Estados Unidos como principal financista de su escalada bélica, ya que Europa no tiene ni el inventario ni la capacidad de producción para compensar este déficit."La política exterior no suele afectar la política electoral ni los resultados en Estados Unidos, pero cualquiera de estas crisis (y mucho menos las tres simultáneamente) plantearía un desafío importante para las perspectivas electorales de Biden", concluye la nota.

https://sputniknews.lat/20231221/casi-la-mitad-de-los-estadounidenses-reprueba-las-decisiones-de-biden-sobre-ucrania-e-israel-1146798653.html

