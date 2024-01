https://sputniknews.lat/20240101/exagente-de-la-cia-compara-a-los-funcionarios-ucranianos-con-ratas-que-huyen-del-titanic-1147059285.html

Exagente de la CIA compara a los funcionarios ucranianos con "ratas que huyen del Titanic"

El exagente de la CIA y exfuncionario del Departamento de Estado, Larry Johnson, comparó a Ucrania con el Titanic, mientras los funcionarios ucranianos intentan escapar del país para evitar una muerte segura en la campaña militar. Johnson reaccionó con sorpresa a un reciente reportaje del New York Times en el que el periódico califica a los reclutadores ucranianos de "secuestradores" y detalla sus prácticas brutales, corruptas e ilegales, desde la confiscación de pasaportes a hombres en edad de servir hasta el intento de reclutar a discapacitados mentales. La oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se vio obligada a tomar medidas a principios de 2023 para impedir que funcionarios y legisladores realizaran "viajes de trabajo" al extranjero tras una serie de escándalos relacionados con vacaciones en lugares de lujo, mientras el pueblo ucraniano está sumido en el conflicto y trata de sobrevivir.Zelenski firmó las órdenes que prorrogan la ley marcial y la movilización general, y a principios de diciembre de 2023 reconoció la necesidad de introducir cambios en el sistema de reclutamiento para conseguir un mayor número de efectivos. Previamente, la cúpula militar ucraniana propuso mobilizar entre 450.000 y 500.000 personas más, una tarea que, según algunos observadores estadounidenses, puede resultar imposible, dado que el país ya se ha quedado sin hombres en edad de combatir."Muchos de ellos tienen 58 o 68 años, no se encuentran en la flor de la vida ni son capaces de cargar con un petate de 80 kilos a la espalda y correr entre 5 y 10 kilómetros. Además, muchas de estas personas carecen de experiencia militar", destacó.A su vez, el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kiril Budánov, afirmó que la actual estrategia de movilización está abocada al fracaso.En Ucrania tienen lugar disturbios políticos, se producen intrigas, subrayó Johnson y recordó la situación cuando el comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, Valeri Zaluzhni, dijo que su oficina tenía micrófonos ocultos.Anteriormente, el New York Times había informado de que Ucrania recurría al reclutamiento forzoso a falta de los voluntarios y estaba intentando reclutar a más mujeres en el Ejército, lo que indicaba que las FFAA ucranianas estaban sufriendo grandes bajas.La movilización total en el país, el suministro de armas occidentales y la introducción de reservas no solo han fracasado en cambiar la situación en el campo de batalla, sino que también han aumentado el número de bajas entre las tropas ucranianas. El Ministerio de Defensa ruso estimó el costo de la fallida contraofensiva para Ucrania en más de 125.000 soldados y unas 16.000 piezas de armamento.

