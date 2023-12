https://sputniknews.lat/20231227/asi-es-como-la-nueva-ley-de-movilizacion-militar-puede-darle-tiempo-a-zelenski--1146921256.html

Nueva ley de movilización militar en Ucrania puede darle tiempo a Zelenski a costa de miles de vidas

Nueva ley de movilización militar en Ucrania puede darle tiempo a Zelenski a costa de miles de vidas

Un proyecto de ley para cambiar las reglas de movilización militar en Ucrania fue presentado en la Rada Suprema —el Parlamento ucraniano—, causando... 27.12.2023, Sputnik Mundo

El Gobierno ucraniano ha presentado a la Rada Suprema un proyecto de ley para "mejorar determinadas cuestiones de movilización, registro militar y servicio militar".Según el proyecto de ley, varias categorías de ciudadanos ucranianos tienen derecho a aplazar su reclutamiento, incluidas "las mujeres embarazadas y las mujeres en baja por maternidad". En noviembre, la prensa estadounidense llamó la atención sobre los esfuerzos de Kiev por movilizar más reclutas femeninas.Sin embargo, el 18 de diciembre, la diputada ucraniana del partido Siervo del Pueblo Mariana Bezuglaya argumentó en Facebook* que el país necesitaba reclutar a más personas del sexo femenino. "Las mujeres registradas en el Ejército pueden ser llamadas a filas para el servicio militar o reclutadas para realizar trabajos que garanticen la defensa del Estado en tiempos de guerra", escribió.Según el Ministerio de Defensa del país de Europa oriental, alrededor de 43.000 mujeres sirven actualmente en las Fuerzas Armadas (un aumento del 40% desde 2021). Además, se cancelaron las restricciones que impedían a las reclutas femeninas desempeñarse como tiradoras, comandantes de tanques, francotiradoras y conductoras de camiones.Según el proyecto de ley, algunas personas con discapacidad (en particular, el "grupo III", que corresponde a la discapacidad parcial) ahora pueden ser reclutadas.Si los redactores y reservistas no cumplen con los requisitos de la ley, podrían ser incluidos en el Registro Unificado de Deudores y se les aplicarían medidas punitivas, como la prohibición de viajar al extranjero, realizar transacciones con propiedad, obtener una licencia de conducir y conducir un automóvil o recibir créditos y préstamos, por nombrar sólo algunos.Si bien el proyecto de ley parece tomar medidas enérgicas contra las evasiones del servicio militar obligatorio y disminuir los derechos de aquellos ya movilizados, Solónnikov no espera ninguna agitación social en Ucrania por la legislación. En cambio, habría una especie de "protesta silenciosa".En una conferencia de prensa emitida el 19 de diciembre, el presidente Volodímir Zelenski abordó por primera vez el tema de una nueva movilización a gran escala. Además, dijo que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania se le había acercado para pedirle que movilizara entre 450.000 y 500.000 personas más.Sin embargo, tras el anuncio del mandatario, el comandante en jefe del Ejército, general Valeri Zaluzhni, desmintió la solicitud.Es probable que la ley propuesta se vuelva a impopular entre el pueblo ucraniano tras varias oleadas de movilización y enormes pérdidas humanas en el campo de batalla. Aparentemente, el presidente está tratando de traspasar la responsabilidad de un nuevo esfuerzo de movilización al alto mando del país europeo.Kiev se encuentra bajo la ley marcial desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia comenzó su operación militar especial, mientras que el decreto de Zelenski sobre movilización general prohibía salir del país a los hombres de entre 18 y 60 años.Solónnikov explicó que Kiev necesita recursos humanos para llenar los vacíos en el frente, mientras que oficiales militares experimentados recibirían entrenamiento para posibles nuevas misiones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 125.000 soldados y 16.000 unidades de diversas armas durante seis meses de la tan esperada contraofensiva, según el Ministerio de Defensa ruso."[Por su parte], las unidades de combate se están preparando para otros acontecimientos. Esperemos y veremos cuáles serán. Y ahora tienen exactamente la misma tarea —reemplazar a los hombres en aquellos lugares donde las mujeres también pueden hacer el trabajo—, algunos personal técnico, algún tipo de servicio", apuntó. "Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad. Si la vida de una persona en primera línea dura unos días, entonces, ¿qué diferencia hay si es una persona discapacitada del tercer grupo o simplemente una persona mayor? Todos vivirían unos días", continuó Solónnikov.Desde el punto de vista militar, Ucrania está a la defensiva y necesita ganar algo de tiempo, sugirió, añadiendo que actualmente Kiev intenta mantener el status quo en el campo de batalla e impedir el avance de las tropas rusas."Este tiempo se ha ganado gracias a la muerte de decenas de miles de reclutas, por quienes [las élites ucranianas] no sienten lástima. Bueno, ahora serán enviados al frente en masa. Así que, en pocas palabras, esta es la estrategia de Ucrania", concluyó Solónnikov.*Prohibido en Rusia por actividades extremistas.

