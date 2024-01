https://sputniknews.lat/20240103/precios-descontrolados-la-nafta-sube-nuevamente-un-26-en-argentina--1147099584.html

Precios descontrolados: la nafta sube nuevamente un 26% en Argentina

Precios descontrolados: la nafta sube nuevamente un 26% en Argentina

Los combustibles vuelven a actualizarse, luego de un aumento del 60% en diciembre y no se descartan más incrementos. Por otra parte, el presidente Daniel Noboa... 03.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-03T20:49+0000

2024-01-03T20:49+0000

2024-01-03T20:49+0000

cara o ceca

argentina

javier milei

ecuador

daniel noboa

combustible

ley

consulta popular

seguridad

inseguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/03/1147102042_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d8160963fadf98f526d48465ba1af2ee.png

Precios descontrolados: la nafta sube nuevamente un 26% en Argentina Precios descontrolados: la nafta sube nuevamente un 26% en Argentina

Argentina amaneció con una nueva actualización de los valores de las naftas, que solo desde diciembre treparon alrededor de un 90%."No va a haber más prioridad para el mercado interno. Llama la atención el ritmo en el que se están acoplando los precios locales a los internacionales y la pregunta es para qué se hace de esta manera. Con este Gobierno, ya no va a haber más prioridad para el mercado interno", dijo Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación y titular de la consultora Paspartú.Debido a los súbitos aumentos en la economía, el diputado nacional Esteban Paulon, criticó el rumbo del Gobierno de Javier Milei."Juega al caos cuando en verdad hay que ordenar hacia dónde va el país. Pero cuando veo las medidas, que se suman a los aumentos en naftas o en el sector salud, pienso que el plan es restringir los ingresos de los sectores medios y bajos", sostuvo.Además, adelantó que la semana que viene comenzará a tratarse la megaley que envió el presidente al Congreso."El Gobierno tuvo una acción de 'spam legislativo', por la cantidad de leyes que envió. Uno duda si esto es una reforma constitucional encubierta o una estrategia para avanzar en solo algunas de las reformas. Nosotros debemos diferenciar la prioridad de cada artículo de la ley, porque no vamos a aprobar todo rápido y darle un cheque en blanco a Milei", opinó el diputado.Noboa busca respaldo popular para reformasEl presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en funciones desde el 23 de noviembre de 2023, presentó 11 preguntas ante la Corte Constitucional para llevar adelante una consulta popular vinculante focalizada en la seguridad."Cuando un país es azotado por la violencia la demanda suele ser coercitiva. Creo que las preguntas van a ser respaldadas. Esto puede exceder cuestiones relacionadas con tratados internacionales, pero no es la prioridad en este momento. Ni siquiera hay quiebres entre la izquierda y la derecha en esto", dijo en Cara o Ceca el analista político Decio Machado.En 2023, Ecuador se ha convertido en el país más violento de Latinoamérica con más de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

argentina

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, javier milei, ecuador, daniel noboa, combustible, ley, consulta popular, seguridad, inseguridad, аудио