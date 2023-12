https://sputniknews.lat/20231228/entre-la-crisis-social-y-la-esperanza-por-los-recursos-naturales-que-deparara-el-2024-a-argentina-1146958353.html

Entre la crisis social y la esperanza por los recursos naturales, qué deparará el 2024 a Argentina

Sumida en un tembladeral inflacionario y político, tras las profundas reformas impulsadas por el presidente entrante, Javier Milei, la economía argentina del...

Si el 2023 de Argentina estuvo signado por la incertidumbre política —coronada en el triunfo electoral de un absoluto outsider como Javier Milei—, el próximo año plantea un cúmulo de incógnitas en el plano económico.Profundizada por la devaluación del 50% del valor de la moneda local, la inflación récord impactará de lleno sobre una sociedad que acumula seis años de caída consecutiva en sus ingresos.El escenario entrante presenta dos esferas. Por un lado, la del corto y mediano plazo, marcado por el efecto recesivo de las medidas dispuestas por el ministro de Economía, Luis Caputo, complementadas por el megadecreto anunciado por el presidente. Por el otro, el incierto horizonte de estabilidad prometido por el oficialismo, montado sobre factores objetivos como las oportunidades en la explotación de los recursos hidrocarburíferos de Vaca Muerta (sur) o el litio yacente en el norte del país.El 12,8% de inflación que arrojó noviembre, que elevó la interanual al 160,2%, —récord en 32 años— ya es un viejo recuerdo en el bolsillo. En virtud de su búsqueda por acomodar los precios relativos, el Gobierno de La Libertad Avanza, el partido de Milei, convalidó una devaluación que supuso un salto en el valor del dólar de 400 a 800 pesos, y su impacto en los precios repercutió de inmediato: para diciembre, las consultoras privadas sitúan en 30% la inflación mensual.La madre de todas las batallas"La alta inflación va a estar presente durante todo el año, pero acompañada por la depresión productiva. El término para graficarlo es bastante elocuente: depreflación", dijo a Sputnik el economista Federico Zirulnik, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.Según el investigador, el hecho de que el oficialismo no impulse medidas compensatorias para los ingresos de la población —visiblemente afectados por el aumento de precios— forma parte de la solución propuesta para combatir a la inestabilidad.También entrevistado por Sputnik, el economista Santiago Manoukián, de la consultora Ecolatina, consideró que "al principio veremos una fuerte aceleración inflacionaria, producto de la devaluación y corrección de precios relativos, que es el preludio al programa de estabilización al que pareciera apostar Milei. Esto va a generar una fuerte caída de los ingresos y del consumo, y esa es la preocupación central".El peso del ajusteDe acuerdo a los especialistas consultados, la mayor carga del paquete de medidas dispuestas se reflejará en los ingresos de la clase media: si bien la pobreza supera el 45% de la población, el impacto en el retiro de subsidios a las tarifas, el salto en el precio de los combustibles y en el valor de las cuotas de las empresas de medicina de prepaga repercutirá en los estratos medios y bajos."El sector que más afectado se verá en su calidad de vida es la clase media. No hay que olvidar que la devaluación va a estar acompañada por una fuerte suba de tarifas de servicios públicos y del transporte. En términos absolutos, el ajuste va a golpear con más intensidad a estos estratos", expresó Zirulnik.Si bien cada sindicato mantendrá la libertad para la negociación paritaria con la patronal, Manoukián remarcó que "el ancla inflacionaria va a venir por el lado de los salarios. Va a haber un rebalanceo en las canastas de consumo: van a aumentar los gastos fijos, como servicios públicos, a costa de una caída en el de los durables como electrodomésticos o autos, por ejemplo".¿La gallina de los huevos de oro?A pesar del sombrío horizonte inmediato, existe un consenso que justifica cierto optimismo para el largo plazo: la oportunidad de que la explotación de los recursos naturales impacte en un aumento de las exportaciones que atenúe la crítica situación de escasez de reservas de divisas en el Banco Central.Con el yacimiento de Vaca Muerta a la cabeza —la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional a nivel global—, pero también con las provincias del norte que integran el llamado Triángulo del litio —junto con Bolivia y Chile—, la expectativa por los frutos que potencialmente brinde la inversión en el desarrollo de los recursos existentes es uno de los factores centrales que alimentan el entusiasmo de los especialistas.Según Manoukián, "Argentina tiene por delante una clara ventana de oportunidad en materia de exportación de hidrocarburos, litio y alimentos, que son muy demandados a nivel global. Pero su correcta explotación requiere de consensos a largo plazo, y eso hoy aparece como muy lejano".La ilusión en torno al virtual impacto de la explotación de los yacimientos existentes se justifica en la posibilidad de desarrollar sectores generadores de dólares frescos para la economía, algo que sería el equivalente a hallar agua en el desierto.Según el economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el efecto repercutiría en la economía real. "La acumulación de reservas sirve, entre otras cosas, para estabilizar el tipo de cambio, y eso puede tener un efecto concreto en amortiguar la aceleración inflacionaria. Si bien es una condición necesaria pero no suficiente, en sí misma ofrece valiosas oportunidades".

