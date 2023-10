https://sputniknews.lat/20231013/argentina-y-el-litio-puede-el-oro-blanco-salvar-la-economia-del-pais-1144703154.html

Argentina y el litio: ¿puede el 'oro blanco' salvar la economía del país?

Argentina y el litio: ¿puede el 'oro blanco' salvar la economía del país?

Solo en mayo de 2023, Argentina exportó litio valorado en 60 millones de dólares, lo que representa alrededor del 19% de todos los minerales exportados por el país. El metal desempeña un papel fundamental en la transición energética, al reducir la dependencia de los combustibles fósiles.Para Alexandre Pires, profesor de economía y relaciones internacionales del IBMEC de San Pablo, Brasil, el litio es un metal esencial en este proceso, pero no tanto.Sin embargo, el experto duda que un solo mineral sea capaz de apalancar una economía. Pero, Pires cree que si para Argentina, que busca alternativas para conseguir dólares, este metal permite la adquisición de esta divisa, la inminente crisis de balanza de pagos se aleja y esto le da tiempo al país para reordenar sus cuentas públicas.Otra forma en que los legisladores argentinos quieren aprovechar el litio para intentar salvar la turbulenta economía del país es mediante la aplicación de impuestos a la producción de litio, obligando a los productores a destinar una parte de su producción al desarrollo de tecnologías nacionales de baterías. La idea de los legisladores es evitar que el país continúe con la maldición de los recursos de la región, es decir, ser una nación que exporta materias primas en lugar de productos de alto valor añadido.Sin embargo, el escenario político de Argentina podría hacerlo más complicado, según Jefferson Nascimento, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y miembro del Observatorio Político Sudamericano y del Centro de Estudios de Teoría Social y América Latina.Como resultado, el académico destaca que una nacionalización de la minería del litio, como la propuesta por Gabriel Boric, presidente de Chile, es poco probable que ocurra en Argentina. Su opinión es compartida por Alexandre Pires, que no ve el aspecto económico como una fuerza mayor que la política.En cuanto a la exploración en sí, Pires opina que esto continuará como hasta ahora, en respuesta a la creciente demanda, y es una cuestión que, al menos de momento, no está politizada pero puede que, más adelante, el litio sí lo esté.Ambos expertos enfatizan que ya existen iniciativas conjuntas entre los Gobiernos federal y provincial y empresas privadas para explotar yacimientos de litio en Jujuy, Catamarca y Salta, las provincias donde se encuentran las mayores reservas de Argentina.Elecciones presidenciales pueden afectar al futuro de litioPara Nascimiento, en el marco de próximas elecciones, con Javier Milei y Patricia Bullrich como favoritos para ganar en la segunda vuelta, es probable que la participación del Gobierno federal en el sector llegue a su fin. Esto se debe a que ambas tienen políticas económicas ultraliberales como propuestas de campaña. Milei, por ejemplo, propone cerrar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Сonicet), una agencia de investigación que invierte en la producción e industrialización del litio junto con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la petrolera estatal argentina.Las perspectivas de la industria de litio dependen mucho de lo que pase en las elecciones y del nivel que tome la crisis económica en los próximos años. El escenario es de incertidumbre y hay que monitorear y ver qué pasa.

