De Argentina al mundo: la firma estatal que posiciona al país como exportador de satélites

De Argentina al mundo: la firma estatal que posiciona al país como exportador de satélites

La empresa de capitales públicos es reconocida globalmente por sus logros en tecnología nuclear, espacial, satelital y medicinal. De Latinoamérica al mundo... 13.10.2023, Sputnik Mundo

Desde reactores nucleares utilizados en Arabia Saudita, Australia y Países Bajos, hasta radares requeridos por Nigeria o centros de radioterapia vendidos a Bolivia: el creciente prestigio internacional de Argentina en el desarrollo de tecnología estratégica tiene una marca registrada y es la del INVAP, la valiosa empresa pública que pisa fuerte en los cinco continentes.Creada en 1976 bajo el nombre de Investigaciones Aplicadas, mediante un convenio entre el Gobierno de la provincia de Río Negro (sur) —donde está ubicada— y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la firma emplea a 1.400 personas, 85% de las cuales son profesionales de alta calificación.Reconocida por la Fundación Konex en 2018 como la "institución más importante del país en la última década", la empresa cuenta con profesionales localizados en distintos países del mundo, dado que sus proyectos son de alcance global.Desde su instauración, INVAP se consolidó como proveedora de sistemas para reactores nucleares hasta que, hacia la década de 1990, las autoridades decidieron explorar la tecnología aeroespacial: en 2023 concretó la primera exportación de radares a Nigeria, operación que abrió las puertas del mercado africano.En agosto último, firmó un acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos —NASA por su sigla en inglés— para la exploración de Marte y otros planetas.De Argentina al mundo"El reconocimiento de la empresa se refleja en cada una de las áreas de trabajo. Si bien nacimos como una empresa del área nuclear, hoy tenemos penetración a nivel mundial en distintas esferas", afirma el ingeniero.La empresa cuenta con cuatro sectores de negocios. Por un lado, el nuclear, con reactores de producción de radioisótopos y plantas de tratamiento de combustibles nucleares, entre otras aplicaciones.La segunda esfera es la espacial, ligada centralmente a la tecnología satelital, en la que el desarrollo es punta a punta: desde que se firma el contrato hasta que la unidad es puesta en órbita, incluyendo el soporte necesario.La tercera área de negocios es la ligada a la defensa, seguridad y ambiente, donde la firma ha profundizado el desarrollo de la tecnología radar, tanto comercial como militar y meteorológica, la cual reviste un carácter netamente estratégico.Por último, el cuarto sector es el vinculado a la medicina, focalizado en la construcción de centros para aplicaciones nucleares en la salud, diseñados tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de enfermedades.Labrar un nombre"INVAP hoy es reconocida como líder y como marca registrada de reactores y plantas de producción de radioisótopos a escala mundial. Cuando uno mira los reactores que se han construido de producción de radioisótopos en los últimos 10 años, prácticamente todos los ha construido INVAP. Hoy no hay licitación internacional donde INVAP no esté invitada a participar", sostiene Absi.Recientemente, la India inauguró una planta de producción de radioisótopos fabricada por la empresa argentina. Además, a principios de 2018, INVAP ganó una licitación internacional para el desarrollo de un reactor nuclear de investigación y producción de radioisótopos para usos medicinales en Países Bajos. De este modo, el país austral ingresó por primera vez en el mercado nuclear europeo."En el área espacial tenemos un reconocimiento también. Si bien no estamos tan asentados como en el área nuclear, tenemos un peso considerable: INVAP es la única empresa de Latinoamérica capaz de desarrollar íntegramente satélites, contemplando desde el diseño hasta la puesta en órbita", explica Absi.A nivel medicinal, Argentina exportó tres centros de radioterapia a Bolivia, dos de los cuales ya fueron inaugurados, mientras que el restante será formalizado entre 2023 y 2024. Según el gerente de la empresa, "en el área de centros médicos hay un alto reconocimiento, porque no son muchas las firmas en el mundo que tienen el know-how para hacer estos centros de radioterapia".Si bien el foco estratégico está puesto en el exterior, las autoridades de la empresa no descuidan el impacto a nivel local. "Entre 2011 y 2012 hicimos el despliegue de lo que es la televisión digital en Argentina. Instalamos más de 100 estaciones terrenas para hacer la transmisión y brindar cobertura al 90% de la población", ejemplifica Absi.Visión estratégicaCarla Notari es una reconocida física argentina, ganadora del prestigioso premio internacional Women in Nuclear. En diálogo con Sputnik, la fundadora del Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson remarca que "para un país como Argentina , que tiene una larga tradición como exportador de materias primas, introducirse en el terreno de la alta tecnología es fundamental porque sirve para mejorar el bienestar de las mayorías".De acuerdo con la científica, "la tecnología nuclear se caracteriza por la gran cantidad de aplicaciones que tiene, que contemplan desde la medicina hasta el sector agroindustrial, por ejemplo".La especialista destaca el grado de avance del país en materia nuclear casi como si se tratase de una política de Estado sostenida en el tiempo. "Argentina ha seguido un camino dual. Por un lado ha comprado centrales nucleares, pero, por el otro, viene desarrollando los reactores experimentales pequeños que producen radioisótopos para uso médico e industrial", explica.La científica se refiere a las tres centrales nucleares argentinas:Por fuera de las mencionadas, aún está pendiente la concreción de Atucha III, bajo financiamiento de China, según se acordó en febrero de 2022. El entendimiento con la Corporación Nuclear Nacional China supone una inversión de unos 8.300 millones de dólares, la mayor del gigante asiático en el país.Contra la crítica antiestatalSi en medio de la crisis económica que atraviesa Argentina, el clima de época encarnado en el discurso del candidato presidencial libertario Javier Milei apunta a la crítica hacia las empresas estatales por el déficit fiscal que su mantenimiento genera, el INVAP presenta un paradigmático contraejemplo.La empresa no insume subsidios y es ampliamente superavitaria. Absi lo pone en palabras: "INVAP es 100% una sociedad del Estado, de Río Negro, controlada por la Nación a través de la CNEA. No estamos en ningún presupuesto, ni nacional ni provincial. Y básicamente vivimos de lo que vendemos, digamos. Ni siquiera tenemos exenciones impositivas".

