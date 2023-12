https://sputniknews.lat/20231213/el-gobierno-anuncio-un-fuerte-ajuste-de-la-economia-argentina-1146538012.html

El Gobierno anunció un fuerte ajuste de la economía argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer la primera serie de medidas económicas que implican un fuerte ajuste del Estado y una fuerte devaluación...

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer la primera serie de medidas económicas que implican un fuerte ajuste del Estado y una fuerte devaluación del dólar. Por otro lado, terminó la cumbre climática en Dubai y se llegó a una resolución con sensaciones encontradas.

Este 12 de diciembre, el Gobierno que recién asumió, a través del ministro Caputo, difundió un paquete de medidas económicas de shock, entre las cuales hay una devaluación del dólar oficial de un 100%, una suba del impuesto a las importaciones, la suspensión de toda la obra pública y la reducción de las transferencias discrecionales a las provincias."Este es un paquete de medidas muy ortodoxo, que busca corregir muy drásticamente los desequilibrios acumulados en los últimos 12 años, pero que tendrá un fuerte efecto en la vida cotidiana por la recesión que va a generar y por la aceleración inflacionaria, que podría llegar a un 300% interanual", sostuvo Martín Kalos, economista y director de la consultora EPyCA."Es un ajuste más brutal del que se necesitaba y no cuenta con políticas compensatorias para las personas que están debajo de la linea de pobreza, que en argentina superan el 40%. Hay familias que van a sentir muy notoriamente el ajuste en sus ingresos", apuntó.Por su parte, Julia Strada, diputada nacional de Unión por la Patria, criticó las medidas por impopulares. "El destino del ajuste no era la casta, sino el bolsillo de los argentinos. Por eso, desde nuestro espacio manifestamos nuestra preocupación por el bolsillo de los trabajadores, jubilados, pymes y comerciantes. La inflación se va a espiralizar y va a ser un problema"."En el Congreso, no vemos ningún puente para negociar medidas antipopulares, es imposible encontrar puntos de acuerdo con el gobierno si continúa por este camino", señaló la diputada.Finalizó la COP28En Dubai, terminó la conferencia climática organizada por la ONU, y dejó sensaciones agridulces entre los especialistas, porque no pide la reducción progresiva de la producción de combustibles fósiles."Por primera vez se nombran los combustibles fósiles en la resolución y es un avance, aunque no lo suficiente. Es un punto de partida. Todavía falta mucho por trabajar para ver su eliminación progresiva en cada país", afirmó Dana Oyarzabal, representante del movimiento social Jóvenes por el Clima."El texo final es más débil de lo esperado porque solo habla de eliminar subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, pero, por otro lado, pide triplicar la producción de energías renovables", agregó.

