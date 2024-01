https://sputniknews.lat/20240104/amlo-arremete-contra-el-ezln-no-ayudaron-al-movimiento-que-nosotros-emprendimos-en-mexico-1147121452.html

AMLO arremete contra el EZLN: "No ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos" en México

AMLO arremete contra el EZLN: "No ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos" en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a quien cuestionó por no haber... 04.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-04T18:21+0000

2024-01-04T18:21+0000

2024-01-04T18:21+0000

américa latina

ejército zapatista de liberación nacional (ezln)

méxico

andrés manuel lópez obrador

chiapas

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/04/1147120254_0:73:1852:1116_1920x0_80_0_0_6e2941c1d2ade6406ffeb81109eefd2a.jpg

De acuerdo con el mandatario mexicano, su Gobierno y el grupo no llegarán a un punto en común en el tema de la pobreza en Chiapas, estado ubicado en el sur del país donde surgió el movimiento zapatista, "porque los dirigentes [del EZLN] no están de acuerdo con nosotros; no apostaban [al cambio] por la vía pacífica o electoral. Ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para llevar a cabo la transformación del país. Al contrario, decían que éramos iguales y llamaban a no votar".En conferencia de prensa, López Obrador insistió en que los zapatistas, que conmemoraron el 1 de enero el 30 aniversario de su levantamiento armado, deberían reflexionar sobre sus acciones.Desde el inicio de su mandato, el presidente mexicano ha sostenido una tensa relación con el EZLN, organización que salió a la luz pública el 1 de enero de 1994, día de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado entre México, Estados Unidos y Canadá.Los zapatistas, llamados así por el líder agrarista Emiliano Zapata, general del Ejército Libertador del Sur en la Revolución Mexicana XX, tenían clara su genealogía política."Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra constitución y expulsar al Imperio francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló, formando sus propios líderes", expusieron en su primer pronunciamiento.

https://sputniknews.lat/20240101/somos-producto-de-500-anos-de-lucha-que-es-del-ezln-a-30-anos-de-su-aparicion-en-mexico-1146991615.html

méxico

chiapas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ejército zapatista de liberación nacional (ezln), méxico, andrés manuel lópez obrador, chiapas, 🛡️ fuerzas armadas