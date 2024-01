https://sputniknews.lat/20240104/aprobacion-popular-de-principales-funcionarios-de-eeuu-cae-por-debajo-del-50-1147124660.html

Aprobación popular de principales funcionarios de EEUU cae por debajo del 50%

Aprobación popular de principales funcionarios de EEUU cae por debajo del 50%

WASHINGTON (Sputnik) — Ningún alto cargo del Gobierno de EEUU goza de una aprobación superior al 50%, según una encuesta de Gallup. 04.01.2024, Sputnik Mundo

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, es el que tiene el menor índice de aprobación, con un 27%, mientras que el presidente estadounidense, Joe Biden, obtuvo un 39%, lo que lo convierte en el siguiente más bajo de la lista. "A diferencia de hace dos años (...) ningún líder hoy en la Casa Blanca, el Congreso o la Corte Suprema tiene la aprobación mayoritaria de los estadounidenses o está cerca de recibir apoyo bipartidista", agregó Gallup.Mejores puntuadosEl presidente de la Corte Suprema, John Roberts, encabeza la lista, con un índice de aprobación del 48%, lo que significa una "fuerte caída" con respecto al 60% registrado en una encuesta de diciembre de 2021, seis meses antes de que el tribunal superior anulara la decisión sobre el aborto en el caso Roe vs Wade.Le siguen en la lista de mayor aprobación el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (46%), el secretario de Estado (canciller) Antony Blinken (45%), el fiscal general Merrick Garland (44%) y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell (43%).La encuesta se realizó del 1 al 20 de diciembre de 2023 entre 1.013 adultos de los 50 estados de EEUU.En junio de 2022, la Corte Suprema de EEUU anuló el precedente establecido por el caso Roe vs Wade y dictaminó que los estados pueden regular la práctica del aborto.La decisión en el caso Roe vs Wade, de 1973, garantizaba el derecho de las mujeres embarazadas a abortar sin restricciones gubernamentales.

