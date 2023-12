https://sputniknews.lat/20231229/estadounidenses-mas-jovenes-quieren-politica-exterior-diferente-a-la-que-ofrece-biden-1146988515.html

Estadounidenses más jóvenes quieren política exterior diferente a la que ofrece Biden

En los últimos meses los estadounidenses más jóvenes han expresado su inconformidad con la forma en que el presidente Joe Biden ha actuado con respecto a los... 29.12.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con un artículo publicado por The Hill, la postura de Biden en torno a los conflictos en Gaza y Ucrania ha chocado con la sensibilidad de la generación Z y los millennials de Estados Unidos.Algunas encuestas revelan que los números de la respuesta de Biden entorno al conflicto que se registra en la Franja de Gaza no son buenos. Un sondeo de Ipsos/ABCNews destaca que la aprobación de la gestión del conflicto por parte de Biden entre los estadounidenses más jóvenes (entre 18 y 29 años) es solo del 28%.Por su parte, en una encuesta de Ipsos/Reuters, la mayoría de los estadounidenses más jóvenes (56%) cree que Estados Unidos no debería involucrarse en el conflicto como lo ha hecho de manera protagónica hasta ahora.Pero el rechazo al involucramiento de Estados Unidos en conflictos externos no se limita a Gaza, los jovenes tampoco están conformes con la manera en que ha actuado el gobierno federal con respecto a Ucrania.Una reciente encuesta de Ipsos muestra que sólo el 37% de los estadounidenses más jóvenes aprueban la labor de Biden en Ucrania, país al que ha enviado alrededor de 75.000 millones de dólares en dinero y equipo militar desde febrero de 2022.En general, de acuerdo con una encuesta del Pew Research Center de 2022, los actuales jovenes estadounidenses son menos propensos (11%) que los de mayor edad (25%) a estar de acuerdo en que su país se involucre en conflictos extranjeros.Los jóvenes de generaciones pasadas eran más partidarios de la intervención militar, destaca The Hill. Una encuesta de Gallup en 1971 muestra que los estadounidenses más jóvenes eran más propensos a apoyar la implicación militar en Vietnam.Algo similar sucedido en el período previo a la guerra de Irak en 2003, debido a que, según una encuesta del Pew, los estadounidenses más jóvenes apoyaban la intervención militar de Estados Unidos en Irak.Estas encuestas revelan que la apreciación de los jóvenes con respecto al involucramiento de Estados Unidos en conflictos extranjeros ha ido cambiando en tan solo unas décadas y que podría definir el futuro de cómo va a actuar el gobierno de ese país ante eventos similares.

