https://sputniknews.lat/20231224/la-mano-de-eeuu-en-israel-biden-habria-instado-a-no-atacar-a-hizbula-1146860023.html

La mano de EEUU en Israel: Biden habría instado a no atacar a Hizbulá

La mano de EEUU en Israel: Biden habría instado a no atacar a Hizbulá

El presidente estadounidense Joe Biden habría convencido al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de no realizar ataques mayores ni preventivos contra el... 24.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-24T03:00+0000

2023-12-24T03:00+0000

2023-12-24T03:00+0000

internacional

franja de gaza

eeuu

israel

hizbulá

joe biden

benjamín netanyahu

📰 conflicto palestino-israelí

🌍 oriente medio

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/13/1144944548_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebfcdaa835e88d883e01010383f6cac1.jpg

Así lo señala un reporte del diario The Wall Street Journal basado en filtraciones de funcionarios cercanos a las conversaciones entre la Casa Blanca y el Gobierno de Israel. Según el medio, Estados Unidos está francamente preocupado por un posible conflicto regional que involucre a otros actores más allá de Hamás e Israel. Por ello, Biden habría solicitado con urgencia a Netanyahu que no incremente sus agresiones contra Hizbulá. "El presidente Biden instó al primer ministro israelí a detener un ataque preventivo contra las fuerzas de Hizbulá en el Líbano días después del asalto de militantes de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre, advirtiendo de que dicho ataque podría desencadenar una guerra regional más amplia", apunta The Wall Street Journal. El rotativo estadounidense asegura que Israel tenía información de inteligencia "poco fiable", la cual indicaba que Hizbulá pretendía penetrar en el país hebreo para llevar a cabo un "ataque múltiple", algo que despertó histeria entre varios funcionarios israelíes cercanos a Netanyahu, sobre todo aquellos "más belicistas". Biden le habría dicho a Netanyahu que esos informes no eran del todo confiables y, por ello, lo habría instado a no atacar a Hizbulá. Sin embargo, el fuego cruzado entre Hizbulá y las fuerzas israelíes es una realidad casi diaria desde el pasado 7 de octubre, cuando escaló el conflicto palestino-israelí. De hecho, el grupo armado con sede en el Líbano ha dicho abiertamente que está listo para entrar en una guerra contra Tel Aviv. Hizbulá, además, mantiene lazos cercanos con Irán, uno de los mayores rivales geopolíticos de Washington. Desde hace semanas, el país norteamericano ha manifestado públicamente su desacuerdo con algunas decisiones de Israel, pero en la práctica no ha hecho nada para que su aliado en Oriente Medio detenga su ofensiva contra Gaza, donde ya han muerto más de 20.000 personas a causa de los ataques israelíes. Además, buques estadounidenses también han recibido ataques con drones o misiles de parte de los rebeldes hutíes de Yemen, otro grupo enemigo de Israel que ha amenazado con complicar las rutas marítimas del mar Rojo si Tel Aviv no cesa sus agresiones contra el pueblo palestino.

https://sputniknews.lat/20231221/metastasis-de-la-guerra-de-israel-en-gaza-alcanza-al-mar-rojo-se-disloca-el-comercio-global-1146802933.html

franja de gaza

eeuu

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

franja de gaza, eeuu, israel, hizbulá, joe biden, benjamín netanyahu, 📰 conflicto palestino-israelí, 🌍 oriente medio, política