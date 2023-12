https://sputniknews.lat/20231223/reportan-mas-de-200-muertes-en-24-horas-en-gaza-por-los-ataques-israelies-1146857371.html

Reportan más de 200 muertes en 24 horas en Gaza por los ataques israelíes

Más de 200 personas fallecieron en un lapso de 24 horas debido a los ataques del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, informó el movimiento radical... 23.12.2023, Sputnik Mundo

Horas después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigiera mayores garantías para la entrega de ayuda humanitaria a la población palestina, las fuerzas israelíes lanzaron ataques a gran escala en todo el enclave. El saldo de las agresiones fue de 201 muertos en las últimas 24 horas en todo el territorio, lo que eleva a 20.258 el número de fallecidos desde el comienzo de la escalada del conflicto el 7 de octubre, de acuerdo con el Ministerio de Salud controlado por Hamás. Recientemente, el diario The New York Times reportó que el Ejército de Israel habría utilizado de forma rutinaria bombas de una tonelada en zonas del sur de la Franja de Gaza que inicialmente había designado como refugios para civiles. La nación que se ha opuesto permanentemente a un alto al fuego permanente en Gaza es Estados Unidos. El pasado 8 de diciembre, Washington vetó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que habría pedido un alto al fuego inmediato. No obstante, no fue la primera vez que el país norteamericano —el mayor aliado de Tel Aviv— se opuso a esta medida.Y es que a pesar de las voces de buena parte de la comunidad internacional que claman por el cese al fuego, el país hebreo mantiene su ofensiva por tierra y aire en contra de la Franja de Gaza, donde la falta de servicios básicos y de infraestructura vital es una realidad diaria. De hecho, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas advirtió que más de una cuarta parte de la población en el enclave palestino no tiene la cantidad de alimentos suficientes y la situación podría agravarse hasta convertirse en hambruna.

