EEUU asegura que los hutíes dispararon dos misiles balísticos hacia el mar Rojo

Dos misiles balísticos fueron disparados contra rutas marítimas internacionales en el sur del mar Rojo, desde áreas controladas por los rebeldes hutíes en... 24.12.2023, Sputnik Mundo

"El 23 de diciembre, dos misiles balísticos antibuque hutíes fueron disparados contra rutas marítimas internacionales en el sur del mar Rojo desde áreas controladas por los hutíes en Yemen", detallaron las autoridades norteamericanas. Ningún barco fue impactado por los proyectiles, dijo el Centcom días después de que Washington lanzara la Operación Guardián de la Prosperidad, con la que pretende brindar estabilidad a las rutas comerciales del mar Rojo, ampliamente controlado por los rebeldes hutíes de Yemen, grupo que se enfrenta desde hace semanas a Israel desde distintos frentes en represalia por las acciones de Tel Aviv en la Franja de Gaza. "Entre las 15 y las 20 horas, el USS Laboon patrullaba en el sur del mar Rojo como parte de la Operación Prosperity Guardian y derribó cuatro drones aéreos no tripulados procedentes de zonas controladas por los hutíes en Yemen que estaban entrando al USS Laboon. No hubo heridos ni daños en este incidente", señaló el Centcom. Las autoridades estadounidenses también indicaron que los dos barcos que estuvieron "bajo ataque" por parte de los hutíes fueron el M/V Blaamanen, un petrolero de propiedad y operación con bandera noruega, el cual casi colisiona con un dron, y el M/V Saibaba, un petrolero de bandera india y propiedad de Gabón, el cual sí fue alcanzado por un dron. Según el Centcom, no hubo víctimas en ninguno de los casos. El mar Rojo se ha convertido en otro frente del conflicto palestino-israelí, sobre todo porque los hutíes —que ya se encaminan a un acuerdo de paz con el Gobierno de Yemen— son aliados de Hamás en el conflicto que este grupo palestino mantiene con el Ejército israelí. Estados Unidos ha promocionado su Operación Guardián de la Prosperidad como una coalición naval multinacional destinada a proteger el tráfico marítimo a través del mar Rojo hacia Israel. El Pentágono afirma que participan más de 20 países.

