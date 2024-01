https://sputniknews.lat/20240104/senador-argentino-se-suma-al-rechazo-de-megaley-de-milei-no-vamos-a-dejarlo-hacer-lo-que-quiera-1147125252.html

Senador argentino se suma al rechazo de megaley de Milei: "No vamos a dejarlo hacer lo que quiera"

Senador argentino se suma al rechazo de megaley de Milei: "No vamos a dejarlo hacer lo que quiera"

La Cámara de Diputados empieza a conformar sus comisiones para tratar las iniciativas de Javier Milei durante el período de sesiones extraordinarias, mientras... 04.01.2024, Sputnik Mundo

Senador argentino se suma al rechazo de megaley de Milei: "No vamos a dejarlo hacer lo que quiera"

Avanza la actividad en el Congreso para dar lugar a los proyectos de ley que impulsa el presidente argentino, Javier Milei, y aceptar o rechazar el decreto de necesidad y urgencia que deroga 300 leyes. Este 4 de enero, la Cámara de Diputados conformó comisiones para comenzar el tratamiento de las iniciativas de acuerdo a sus temáticas.El senador radical de Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, criticó la decisión del Gobierno de evitar al Poder Legislativo con el decreto o la intención de que le cedan poderes extraordinarios hasta el fin de su mandato, tras declarar en "emergencia" áreas clave.Además, admitió que está decepcionado por el rol en este Gobierno de Patricia Bullrich, quien fue su candidata a presidenta en las últimas elecciones. "La Patricia que yo apoyé es distinta a la actual. No me la imaginaba pidiéndole al Congreso que lo deje hacer a Milei lo que quiera".Por otra parte, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina-Autónoma, Hugo Godoy, reafirmó el estado de movilización. "El paro general del 24 de enero no se va a levantar hasta que sea derogado el decreto y la ley ómnibus, que le ceden la suma del poder público a Milei".Investigan a jefe carabineros por la represión en ChileLa Fiscalía chilena de la zona metropolitana centro norte de Santiago dispuso pedirle a un tribunal de garantía que formalice la investigación contra el director de Carabineros, Ricardo Yañez, por la represión ejercida durante el estallido social del 2019."Esto debería ser una dosis de justicia por la violación a los derechos humanos que hubo. Ojalá que todos los oficiales de carabineros involucrados tengan alguna condena. Hay personas que desaparecieron y otras que aparecieron calcinadas en galpones", afirmó a Cara o Ceca el periodista chileno Mario Solís.Además, comentó que el presidente Gabriel Boric quiere avanzar con la reforma de jubilaciones, pero que tiene oposición. "Se quiere ir a un sistema mixto entre el Estado y las AFP [aseguradoras de fondos de pensiones], pero algunos dicen que esto llevaría al Estado a la quiebra y politizan la cuestión".

