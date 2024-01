https://sputniknews.lat/20240105/defensas-aereas-rusas-destruyen-cuatro-misiles-ucranianos-sobre-crimea--1147173126.html

Defensas aéreas rusas destruyen cuatro misiles ucranianos sobre Crimea

05.01.2024

La destrucción se da apenas horas después de que las fuerzas rusas lograron derribar drones ucranianos en la zona de Crimea, suroeste de Rusia.La dependencia militar rusa declaró el 5 de enero que sus defensas interceptaron drones sobre Crimea. “Aproximadamente a las 20.00 horas, tiempo de Moscú, se detuvo un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista utilizando cinco vehículos aéreos no tripulados del tipo avión contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia", especificó la dependencia."Todos los vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea que estaban de servicio en la parte occidental del mar Negro”, abundó.A lo largo de estos últimos meses, los ataques ucranianos con vehículos aéreos no tripulados a objetivos que se encuentran en Rusia, tanto en las zonas fronterizas con Ucrania como en provincias más remotas, suceden prácticamente a diario.

