https://sputniknews.lat/20240105/el-pentagono-dice-que-no-tiene-mas-fondos-de-reposicion-para-las-armas-enviadas-a-ucrania-1147129039.html

El Pentágono dice que no tiene más fondos de reposición para las armas enviadas a Ucrania

El Pentágono dice que no tiene más fondos de reposición para las armas enviadas a Ucrania

El Pentágono ha agotado todos los fondos que utiliza para reponer las armas enviadas desde sus arsenales a Ucrania mientras la Administración Biden está... 05.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-05T02:45+0000

2024-01-05T02:45+0000

2024-01-05T02:45+0000

internacional

eeuu

📰 suministro de armas a ucrania

ucrania

joe biden

casa blanca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/04/1147129384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c0aca0b13bca79f9921d5e3331f3807.jpg

"No tenemos más fondos de reposición, por lo que en este momento no anticipo ningún nuevo anuncio de la PDA [Autoridad Presidencial de Reducción de Fondos] en términos de nuevas capacidades, razón por la que continuaremos trabajando estrechamente con el Congreso y los instaremos a aprobar los fondos suplementarios", dijo el vocero de la dependencia militar.Funcionarios de la Casa Blanca están negociando actualmente un acuerdo con los senadores estadounidenses sobre la solicitud del presidente Joe Biden de dar luz verde a 106.000 millones de dólares en fondos suplementarios.El lado republicano del Senado quiere que el proyecto de ley complementario incluya cambios contundentes en la política fronteriza para contener la migración récord de la frontera de Estados Unidos con México durante los últimos tres años.Según se informa, la Casa Blanca se está inclinando por aceptar políticas de inmigración más estrictas a cambio del apoyo republicano al suplemento, que incluye unos 60.000 millones de dólares para Ucrania.Estados Unidos se quedó sin fondos para su aliado europeo el 30 de diciembre e insta al Congreso a aprobar inmediatamente más recursos.Además, este 4 de enero el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció que aunque Estados Unidos seguirá apoyando a su aliado durante el tiempo que sea necesario, esto no significa necesariamente que la cantidad sea la misma que en 2022 y 2023.El funcionario explicó que el nuevo objetivo de la Administración de Joe Biden es hacer que Ucrania transite hasta un punto en el que pueda reconstruir su base militar-industrial para adquirir municiones "por su cuenta".

https://sputniknews.lat/20240102/en-el-reino-unido-creen-que-ucrania-no-lograra-el-exito-en-el-frente-en-2024-1147064223.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, 📰 suministro de armas a ucrania, ucrania, joe biden, casa blanca