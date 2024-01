https://sputniknews.lat/20240106/colombia-pierde-la-sede-de-los-panamericanos-2027-y-desata-las-criticas-al-gobierno-de-petro-1147174553.html

Colombia pierde la sede de los Panamericanos 2027 y desata las críticas al Gobierno de Petro

La decisión de quitarle la sede de los Juegos Panamericanos a la ciudad de Barranquilla fue tomada por la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports), que agrupa a los comités olímpicos de las Américas y organiza el evento.La resolución fue tomada en función de "los innumerables incumplimientos de contrato vigente", comunicó Panam Sports.Según un acuerdo suscrito el 27 de agosto de 2021, el comité organizador —compuesto por el Ministerio de Deporte, el Comité Olímpico Colombiano, la alcaldía de la ciudad de Barranquilla y la gobernación del departamento del Atlántico— debía pagar 8 millones de dólares a Panam Sports para que se llevara a cabo el evento en la ciudad caribeña.Ante incumplimientos en lo pactado, en octubre de 2022 las partes concordaron una prórroga en los plazos para cumplir el contrato equivalente y desembolsar en dos pagos el monto del acuerdo. Tras no concretarse el primer depósito por parte de la comisión organizadora colombiana, Panam Sports tomó "la determinación indeclinable de retirar el derecho de ser la ciudad sede de la cita continental en 2027" a Barranquilla.Los hechos causaron revuelo en Colombia, donde sectores de la oposición exigen la renuncia de la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez. El expresidente Iván Duque (2018-2022) escribió en su cuenta de X (antes Twitter): "Una vergüenza que después de todo un esfuerzo de país para que los Panamericanos volvieran a Colombia, luego de más de 50 años, se pierda esa posibilidad por el desgreño y la improvisación. No pensar en país por peleas políticas, y dejar que la imagen de la nación se afecte, es sencillamente lamentable."Este escenario generó "una confrontación entre los sectores políticos del país para saber quién se echa la culpa de la responsabilidad del no pago de esos ocho millones de dólares", agregó el especialista entrevistado.De acuerdo a medios locales, en un documento oficial del comité organizador se sostiene que, a 7 de noviembre de 2023, el Ministerio de Deporte contaba con la cantidad en la divisa estadounidense para girarla a Panam Sports. Sin embargo, no se cumplió con el plazo trazado.Con el advenimiento de la "confrontación y la búsqueda de un responsable", han aparecido múltiples documentos "que evidencian que la culpabilidad es del uno o del otro", quedó en evidencia que la organización de los Juegos de Barranquilla "estaban totalmente desfinanciados desde hace un tiempo", puntualizó Mendoza.El analista y consultor político subrayó que en el país sudamericano existe "un problema en la gobernabilidad y en la trazabilidad de procesos de cumplimiento". No obstante, denunció que hay una "guerra mediática" por el control de la agenda entre la oposición y el oficialismo.El especialista sostiene que la pérdida de la sede alimenta un inicio anticipado de la campaña preelectoral, de cara a los comicios presidenciales de 2026.El fracaso del evento deportivo "no podemos dejar de atarlo con las elecciones regionales recientes de octubre de 2023", sostiene Mendoza, dado que asumieron nuevas autoridades locales. Concretamente, el nuevo alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, del Partido Cambio Radical, y el nuevo gobernador del departamento Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa del Partido Radical."El tema de la pérdida de los Juegos Panamericanos hoy se está focalizando más en la responsabilidad que en la búsqueda de unas soluciones concretas y reales por parte del Gobierno nacional", concluyó.

