https://sputniknews.lat/20240107/encuesta-la-mayoria-de-los-estadounidenses-cree-que-su-democracia-esta-bajo-amenaza-1147201133.html

Encuesta: la mayoría de los estadounidenses cree que su democracia está bajo amenaza

Encuesta: la mayoría de los estadounidenses cree que su democracia está bajo amenaza

Una nueva encuesta elaborada por CBS/YouGov muestra que la confianza de los ciudadanos estadounidenses en su sistema democrático no es sólida. Por el... 07.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-07T21:10+0000

2024-01-07T21:10+0000

2024-01-07T21:10+0000

internacional

eeuu

política

encuesta

joe biden

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/16/1139729044_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_a98f484d21f3c9a5668f0813daf05f85.jpg

El 70% de los encuestados consideró que la democracia de Estados Unidos está amenazada, mientras que el 30% opinó que dicha democracia es segura, indicaron los resultados de esta encuesta realizada entre el 3 y el 5 de enero de 2024. Además, el 49% cree que habrá caos y violencia durante o después de las elecciones de este año de parte del bando que pierda. El resto, el 51%, tiene la esperanza de que los comicios se lleven a cabo y concluyan de forma pacífica y con pleno respeto a los resultados oficiales. La encuesta es publicada en el marco del tercer aniversario del asalto al Capitolio, uno de los momentos más álgidos de la vida política norteamericana y cuyas consecuencias legales todavía siguen su curso. El 6 de enero de 2021, una turba de simpatizantes del expresidente Donald Trump tomó violentamente el Congreso en protesta por el triunfo de Joe Biden, al que consideraron de ilegal y fraudulento. En ese sentido, la encuesta de CBS/YouGov señala que el 39% de los estadounidenses no considera que Biden sea el legítimo ganador de las elecciones presidenciales de 2020, a pesar de que no existan pruebas contundentes que demuestren el supuesto fraude alegado, principalmente, por Trump. Sin embargo, el 78% de los encuestados desaprobó las "acciones llevadas a cabo por las personas que entraron por la fuerza en el Capitolio de Estados Unidos" el 6 de enero de 2021. No obstante, más de un tercio de los encuestados considera que la toma del Capitolio fue un acto "en defensa de la libertad".

https://sputniknews.lat/20240101/biden-paso-mas-de-un-tercio-del-ano-2023-en-sitios-de-descanso-1147063825.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, política, encuesta, joe biden, donald trump