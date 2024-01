https://sputniknews.lat/20240106/3-anos-despues-del-asalto-al-capitolio-eeuu-esta-en-un-estado-de-guerra-civil-fria--1147179412.html

3 años después del asalto al Capitolio, "EEUU está en un estado de guerra civil fría"

3 años después del asalto al Capitolio, "EEUU está en un estado de guerra civil fría"

Tres años después del asalto del 6 de enero al Capitolio estadounidense tras la derrota electoral del entonces presidente de EEUU, Donald Trump, el país parece... 06.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-06T12:45+0000

2024-01-06T12:45+0000

2024-01-06T12:45+0000

eeuu

📰 el asalto al capitolio de eeuu (2021)

internacional

joe biden

donald trump

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/06/1147180152_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f12cde69441d95d887279b81a7c30b4f.jpg

El 6 de enero de 2021, una turba de partidarios de Donald Trump irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos en un intento de impedir que el Congreso verificara los resultados electorales.Tras los disturbios del 6 de enero, la Cámara, entonces de mayoría demócrata, impugnó a Trump por "incitación a la insurrección". El expresidente estadounidense también se enfrenta a cargos federales y estatales por supuesta injerencia electoral en relación con el 6 de enero. Trump ha negado haber cometido delito alguno y tener derecho legal a impugnar los resultados de las elecciones de 2020.Anteriormente, los estados de Maine y Colorado han decidido excluir a Trump de las elecciones primarias de su estado, citando la cláusula insurreccional de la 14.ª enmienda a la Constitución, pero esas decisiones no serán efectivas hasta que un tribunal superior se pronuncie sobre las apelaciones a sus decisiones. En los estados de Illinois, Massachusetts y California también intentan eliminar a Trump de las elecciones primarias.Supresión de la disidencia El intento de suprimir toda disidencia política en Estados Unidos que había seguido a los acontecimientos del 6 de enero de 2021 es real, declara a Sputnik el analista financiero y comentarista político Alex Krainer. El analista también afirma que Trump había sido sometido a una incesante ola de acusaciones por motivos políticos para tratar de desacreditarlo y crear una justificación legal para evitar que se presente contra Joe Biden como candidato republicano en noviembre.Krainer predice que incluso si Trump gana la nominación republicana, se vería forzado a la derrota por maniobras burocráticas y procesos amañados."Que Trump pierda de nuevo solo conducirá a una mayor consolidación del poder bajo el politburó del CND [Comité Nacional Demócrata]. Lo que esto significa es que se ha vuelto extremadamente difícil desafiar los abusos de la Administración [Biden] a través de los canales regulares, judiciales, lo que tal vez explica el continuo abuso legal de los 'insurgentes' del 6 de enero", destaca el analista.Destruir la democracia El historiador constitucional y comentarista político estadounidense Dan Lazare, a su vez, afirma a Sputnik que la ofensiva legal demócrata contra Trump es un esfuerzo obvio para sacarlo de la carrera presidencial antes de que los votantes estadounidenses tengan la oportunidad de acudir a las urnas.Los gobiernos estatales controlados por los demócratas, como Maine y Colorado, son parte de un esfuerzo creciente para deslegitimar a Trump y destruir los procedimientos democráticos, observa Lazare. Los principios constitucionales que se citan para justificar la exclusión del exmandatario de las votaciones primarias de los estados no tienen ningún precedente ni principio válido, señala."La única conclusión que sacarán los votantes es que las fuerzas de Biden desprecian las elecciones tanto como cualquier [manifestante] del 6 de enero", afirma. El asalto al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021 representa "otro paso" hacia el colapso del proceso político democrático en todo Estados Unidos, según Lazare.El profesor de Historia Afroamericana de la Universidad de Houston Gerald Horne advierte que otra derrota de Trump en las próximas votaciones de noviembre no pondrá fin a la actual crisis política nacional, sino que la agravaría.Disturbios populares El comentarista político y ex gestor de fondos de cobertura Charles Ortel señala al respecto a Sputnik que el Gobierno de Biden hizo la vista gorda ante los disturbios generalizados de la mafia y la destrucción de la propiedad, llevados a cabo por el movimiento antirracista Black Lives Matter y otros grupos de izquierda, mientras trabajaban sin parar para reprimir a los manifestantes del 6 de enero de 2021."En contraste con las multitudes desbocadas y los grandes daños durante numerosas protestas [disturbios] de Black Lives Matter en todo EEUU, donde pocos manifestantes fueron procesados o condenados, numerosos asistentes al 6 de enero han sido encarcelados y/o condenados en procesos que parecen violar importantes derechos constitucionales", declara Ortel.Trump podría volver a la Casa Blanca, pero solo bajo unas elecciones abiertas, libres y justas en noviembre, agrega. El 5 de enero, Biden, durante un discurso de campaña en Pensilvania, acusó a Trump de hacer comentarios que recuerdan a los de los oficiales nazis en la Alemania del Tercer Reich. En diciembre, Trump rechazó las comparaciones con el líder nazi alemán Adolf Hitler y las calificó de injustificadas.El discurso de Biden se centró en los vínculos del exmandatario estadounidense con los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos y en las supuestas amenazas que el expresidente representa para la democracia estadounidense.Biden prometió proteger los principios democráticos en EEUU, que calificó de "causa central" de su presidencia. Estas declaraciones se producen antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, en las que Biden y Trump podrían volver a enfrentarse como candidatos de sus respectivos partidos. Según una encuesta reciente de Gallup, Biden tenía un 39% de aprobación en diciembre, el peor de los presidentes modernos en una campaña de reelección.

https://sputniknews.lat/20240106/el-gobierno-de-biden-ya-hace-planes-para-involucrarse-en-una-guerra-ampliada-en-medio-oriente-1147178514.html

https://sputniknews.lat/20240104/polarizacion-sospechas-de-corrupcion-y-mas-asi-es-como-biden-ha-perdido-legitimidad-1147101342.html

https://sputniknews.lat/20231229/el-destino-de-eeuu-pende-de-un-hilo-de-cara-a-las-presidenciales-de-2024-1146994125.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, 📰 el asalto al capitolio de eeuu (2021), joe biden, donald trump, elecciones presidenciales de eeuu (2024)